TẢN MẠN Ngày con có ba

Rồi một ngày con rời gia đình lên phố phường đô hội nhập học. Điều choáng ngợp đầu tiên là dòng xe cộ ngược xuôi ngay nút giao khu vực làng đại học trước đây. Lúc ấy, cũng bàn tay ba vững chãi khẽ nắm tay con, động viên, tin tưởng…

Những tháng ngày xa vòng tay ba, con đã luôn nhớ về những kỷ niệm thân thương ấy, làm động lực học tập, phấn đấu, vượt qua những lúc chông chênh vì nhớ nhà. Bốn năm con học đại học, số lần ba đến thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay vì điều kiện kinh tế, công việc của ba và khoảng cách địa lý.

Cho nên, những lần đón ba vào thăm, lòng con khấp khởi biết bao. Nhưng sâu trong nỗi niềm ấy lại là sự bồi hồi, nao nao khi thấy ba nay tóc đã điểm bạc, da trông sạm hơn, dáng đi cũng không còn vững chãi như trước nữa. Ba cho con tiền - những đồng tiền vất vả từ sức lao động của ba, ba nhắc con đừng mải học mà quên ăn, ngủ đúng giờ… như những ngày con còn thơ bé. Để rồi mỗi lần đưa ba về, lòng con lại rưng rưng, như ngày đầu con đi học xa nhà vậy.

Giờ đây, con của ba đã trưởng thành, đã có gia đình riêng, có công việc ổn định, có điều kiện chăm lo cho ba nhiều hơn thì cũng là lúc mắt ba đã mờ, chân đã yếu. Những lần ba đến thăm con cháu cũng là những lúc phải kết hợp đi khám bệnh, uống thuốc ở các bệnh viện lớn thường xuyên hơn. Một lần, đón ba sau một cuộc phẫu thuật, con nắm lấy tay ba mà thầm nhủ: “Tất cả đã qua rồi, không sao rồi ba ơi…”.

Con của ba nay đảm nhận nhiều vai trò hơn: là người vợ, là người mẹ trong gia đình, là người phụ nữ hiện đại với guồng công việc và lịch trình bận rộn. Nhưng dù có bao vai trò và áp lực đi chăng nữa, có một điều quan trọng mà con luôn ghi nhớ và tự nhủ với mình rằng: con còn có ba...