Bắc Ninh: Hơn 400 học sinh được sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh

Tại chương trình, hơn 400 học sinh nhà trường được các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 lấy mẫu máu, bảo đảm yêu cầu an toàn, bảo quản và vận chuyển. Khi có kết quả xét nghiệm, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh sẽ quay lại trường, trực tiếp gặp gỡ các trường hợp mang gen bệnh để tư vấn, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, xác định tình trạng bệnh và biện pháp chăm sóc sức khỏe.

Bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 lấy mẫu máu xét nghiệm bệnh Thalassemia cho học sinh Trường Trung học phổ thông Cẩm Lý.

Thalassemia là bệnh di truyền gây thiếu máu mạn tính, có thể dẫn đến nhiều biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đáng chú ý, người mang gen bệnh thường không có biểu hiện lâm sàng rõ ràng, do đó việc chủ động xét nghiệm sàng lọc có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện nguy cơ và tư vấn dự phòng.

Hoạt động sàng lọc, tư vấn và dự phòng bệnh Thalassemia nhằm phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ mang gen bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả dự phòng bệnh di truyền trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 đưa dịch vụ y tế dự phòng đến gần cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về bệnh tan máu bẩm sinh, hướng tới giảm nguy cơ trẻ sinh ra mắc bệnh trong tương lai.