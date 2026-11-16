Bảo mẫu lần lượt xin nghỉ việc sau 1 tháng dù trả lương cao, tôi tá hoả khi biết lý do liên quan đến chồng

Sau khi sinh con, tôi từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ có nhiều thay đổi, nhưng không ngờ ngay cả mong muốn được quay lại làm việc cũng trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng bất hòa.

Trước khi kết hôn, tôi là một cô gái khá giỏi giang, có công việc tốt, thu nhập ổn định và luôn tự chủ về tài chính. Tôi thích cảm giác được làm việc, gặp gỡ mọi người, tự kiếm tiền và quyết định những điều mình muốn. Sau khi lấy chồng rồi sinh con, tôi vẫn không muốn đánh mất con người ấy.

Con gái tôi hiện được 6 tháng tuổi. Trong suốt thời gian nghỉ thai sản, tôi dành phần lớn thời gian chăm sóc con, nhưng càng ở nhà lâu, tôi càng nhớ công việc. Tôi muốn sớm quay trở lại công ty, tiếp tục phát triển sự nghiệp và có nguồn thu nhập riêng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.

Tôi không phải người mẹ không muốn chăm con. Ngược lại, tôi rất yêu con và luôn mong muốn dành cho bé những điều tốt nhất. Nhưng tôi tin rằng làm mẹ không đồng nghĩa với việc người phụ nữ phải từ bỏ mọi sở thích, công việc hay mục tiêu cá nhân. Tôi muốn vừa chăm sóc con, vừa được tiếp tục làm điều mình yêu thích.

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Sau khi bàn bạc, tôi đề xuất thuê bảo mẫu để hỗ trợ chăm con trong thời gian tôi ở cty. Chồng tôi ban đầu không mấy hào hứng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tôi cũng chủ động tìm người có kinh nghiệm, lý lịch rõ ràng và sẵn sàng trả mức lương cao hơn mặt bằng chung để tìm được người phù hợp. Thế nhưng, chuyện tuyển bảo mẫu lại không hề suôn sẻ.

Người đầu tiên chỉ làm được hơn ba tuần đã xin nghỉ với lý do gia đình có việc riêng. Tôi tiếc nhưng nghĩ có lẽ chưa gặp đúng người nên tiếp tục tìm kiếm. Người thứ hai có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ, phỏng vấn rất nhiệt tình, vậy mà mới làm được một tháng cũng xin nghỉ. Đến người thứ ba, tôi còn cẩn thận thỏa thuận mức lương tốt hơn, thống nhất rõ ràng công việc và thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, kết quả vẫn không khác. Chị ấy cũng chỉ trụ được khoảng một tháng rồi chủ động xin thôi việc.

Điều khiến tôi khó hiểu là cả ba người đều không phàn nàn về mức lương, hay khối lượng công việc. Khi hỏi lý do, họ chỉ trả lời chung chung rằng cảm thấy không phù hợp, có người còn ngại ngùng nói muốn tìm một nơi làm việc thoải mái hơn.

Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có yêu cầu quá khắt khe hay không. Nhưng nghĩ lại, tôi luôn cố gắng đối xử tử tế, tôn trọng giờ giấc và công sức của bảo mẫu. Tôi cũng không trực tiếp giao quá nhiều việc ngoài chăm sóc em bé. Vậy vấn đề thực sự nằm ở đâu?

Một hôm, khi đang sắp xếp lại camera trong phòng khách để tiện theo dõi con, tôi quyết định xem lại những đoạn ghi hình trong ngày. Ban đầu, tôi chỉ muốn kiểm tra xem bảo mẫu mới chăm sóc bé thế nào. Nhưng càng xem, tôi càng cảm thấy bất thường.

Chồng tôi thường xuyên xuất hiện trong khung hình, và liên tục gây khó dễ cho người giúp việc. Có lúc, anh đứng cạnh nhắc nhở từng việc nhỏ, từ cách pha sữa, thay bỉm đến việc bế con. Khi bảo mẫu đang cho bé ăn, anh lại yêu cầu làm theo cách khác. Có khi chị vừa đặt con xuống nghỉ một chút, anh đã tỏ thái độ khó chịu, cho rằng chị lười biếng và không tập trung vào công việc.

Đáng nói hơn, có những lúc bảo mẫu đang làm đúng theo hướng dẫn mà tôi đã thống nhất, chồng vẫn cố tình bắt bẻ, khiến họ lúng túng không biết phải nghe theo ai. Anh còn nhiều lần nói bóng gió rằng chăm sóc một đứa trẻ là việc đơn giản, không cần phải thuê người ngoài với mức lương cao như vậy.

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Tôi thực sự sốc. Hóa ra những người bảo mẫu lần lượt nghỉ việc không phải vì công việc hay tiền lương, mà bởi cách cư xử của chồng tôi. Tối hôm đó, tôi quyết định hỏi thẳng. Ban đầu, anh còn quanh co, nhưng khi biết tôi đã xem camera, anh mới thừa nhận mình cố ý khiến các bảo mẫu cảm thấy không thoải mái để họ tự xin nghỉ.

Lý do của anh khiến tôi càng tức giận. Anh không đồng tình việc tôi quay lại làm việc khi con còn quá nhỏ. Theo anh, gia đình không thiếu tiền đến mức tôi phải vất vả đi làm, trong khi có thể ở nhà chăm con. Anh muốn tôi dành toàn bộ thời gian cho em bé, quán xuyến nhà cửa và chăm lo gia đình. Còn việc thuê bảo mẫu, anh cho rằng vừa tốn kém vừa không cần thiết.

Tôi hỏi vậy tại sao anh không nói thẳng suy nghĩ của mình ngay từ đầu, mà phải âm thầm phá hỏng công việc của những người được thuê? Anh chỉ đáp rằng nếu nói ra, tôi chắc chắn sẽ không nghe, nên anh muốn để mọi chuyện tự kết thúc.

Chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi rất lớn. Tôi nói mình không sinh con để rồi phải từ bỏ sự nghiệp, và mọi mục tiêu cá nhân. Tôi muốn có thu nhập riêng, được tiếp xúc với xã hội và tiếp tục phát triển bản thân. Việc tôi đi làm không có nghĩa là tôi không yêu con, hay trốn tránh trách nhiệm làm mẹ.

Chồng tôi lại cho rằng phụ nữ đã có gia đình, đặc biệt là khi có con nhỏ, nên ưu tiên chăm sóc tổ ấm. Anh đi làm kiếm tiền, còn tôi ở nhà chăm con thì đó là sự phân công hợp lý. Anh thậm chí còn nói nếu tôi nhất quyết đi làm, việc nhà và chăm sóc con sau giờ làm cũng phải do tôi tự sắp xếp, bởi anh đã có trách nhiệm kiếm tiền cho cả gia đình.

Nghe những lời ấy, tôi thực sự thất vọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc chăm con, và quán xuyến gia đình là trách nhiệm riêng của người phụ nữ. Chúng tôi cùng quyết định sinh con, vậy tại sao khi em bé chào đời, mọi trách nhiệm lại mặc nhiên được đặt lên vai tôi? Nếu tôi vừa phải đi làm, vừa chăm con, vừa lo việc nhà, còn chồng chỉ cần hoàn thành công việc bên ngoài, liệu đó có còn là một gia đình bình đẳng?

Tôi thừa nhận chồng có quyền lo lắng khi con còn nhỏ, và không muốn giao em bé cho người lạ. Nhưng thay vì cùng tôi tìm giải pháp, anh lại chọn cách áp đặt, thậm chí cố tình gây khó dễ cho người khác để đạt được mong muốn của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy ý kiến, và lựa chọn của bản thân không được tôn trọng.

Sau cuộc cãi vã, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Có thể nhiều người cho rằng chỉ vì chuyện thuê bảo mẫu, và đi làm mà nghĩ đến chia tay là quá nghiêm trọng. Nhưng với tôi, vấn đề không nằm ở một người giúp việc, mà là quan điểm sống và cách chồng nhìn nhận vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình.

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Tôi muốn con gái lớn lên trong một gia đình mà ở đó mẹ cũng có ước mơ, có công việc và được tôn trọng như bố. Tôi không muốn con nghĩ rằng khi trở thành mẹ, phụ nữ phải từ bỏ mọi thứ để phục vụ gia đình, còn đàn ông chỉ cần kiếm tiền là đã hoàn thành trách nhiệm.

Đến giờ, vợ chồng tôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tôi vẫn muốn quay lại công việc khi con đủ điều kiện, và có người hỗ trợ chăm sóc bé phù hợp. Nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào để chồng hiểu rằng một người phụ nữ có thể yêu con hết lòng, mà vẫn muốn có sự nghiệp riêng.

Tôi không muốn phải lựa chọn giữa việc làm mẹ và được sống là chính mình. Chẳng lẽ mong muốn ấy lại quá ích kỷ?

Tâm sự từ độc giả kimthoa…@gmail.com