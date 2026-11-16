Nỗ lực chăm sóc sức khỏe trẻ sinh non

Nâng cao năng lực điều trị trẻ sinh non

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, quê ở xã Nhã Nam (thành phố Bắc Ninh) sinh con đầu lòng ở tuần thai thứ 28. Bé gái chào đời với cân nặng chỉ 1,1 kg tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 và được đưa ngay vào lồng kính để chăm sóc, điều trị đặc biệt. Sau gần 60 ngày kiên trì nuôi dưỡng trong lồng kính, bé gái đã được ghép mẹ và hằng ngày thực hiện phương pháp da kề da. Chị Linh rất phấn khởi vì con đã tăng lên 1,9 kg, sức khỏe tiến triển tích cực.

Khoảnh khắc ấm áp của chị Nguyễn Thị Thùy Linh và con gái trong quá trình chăm sóc bằng phương pháp da kề da.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cứ 10 trẻ chào đời thì có một trẻ sinh non. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu hiện nay. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có hơn 100 nghìn trẻ sinh non. Theo Bộ Y tế, trẻ đẻ non và nhẹ cân chiếm tới 19% trong mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh và chiếm trên 50% các nguyên nhân gây tử vong sơ sinh. Trẻ sinh non, nhất là trẻ dưới 28 tuần tuổi thai, thường đối mặt với nhiều nguy cơ do các cơ quan chưa phát triển hoàn thiện như: Suy hô hấp, nhiễm khuẩn, xuất huyết não, rối loạn tiêu hóa... Quá trình điều trị vì thế thường kéo dài, đòi hỏi năng lực hồi sức và chăm sóc chuyên sâu.

Tại Bắc Ninh, các bệnh viện sản - nhi đang từng bước nâng cao năng lực tiếp nhận, cấp cứu và điều trị trẻ sơ sinh non yếu. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 cho biết, mỗi năm, khoa tiếp nhận khoảng 3 nghìn đến 4 nghìn trẻ sơ sinh, trong đó có khoảng 500 - 600 trường hợp sinh non, sinh cực non cần can thiệp và chăm sóc chuyên sâu. Để nâng cao hiệu quả cấp cứu và điều trị, Khoa đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như thở máy xâm nhập, thở máy cao tần, đặt catheter tĩnh mạch rốn, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ đường ngoại vi (Longline), nuôi dưỡng tĩnh mạch dài ngày và bơm chất diện hoạt điều trị bệnh màng trong bằng các phương pháp INSURE, LISA… Đáng chú ý, kỹ thuật được triển khai thuần thục tại đây giúp trẻ giảm số lần phải đặt lại đường truyền, hạn chế đau đớn và nguy cơ nhiễm khuẩn.

Tương tự, tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2, hằng năm tiếp nhận khoảng 2,5 nghìn trẻ sơ sinh, trong đó trẻ sinh non chiếm khoảng 15%. Nhờ triển khai nhiều kỹ thuật cao, Bệnh viện đã nuôi dưỡng thành công nhiều trẻ sinh cực non, tuổi thai chỉ 25 tuần, cân nặng khoảng 500 g. Theo bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Thị Hương, Trưởng Khoa Sơ sinh, Khoa hiện có quy mô 55 giường, trong đó có 30 giường hồi sức tích cực, cùng hệ thống lồng ấp, giường sưởi và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị, cấp cứu và nuôi dưỡng trẻ non yếu.

Chăm sóc toàn diện

Để từng bước làm chủ kỹ thuật mới, giảm tình trạng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, các bệnh viện từng bước đầu tư hệ thống trang thiết bị và đào tạo nhân lực nhằm bảo đảm trẻ sinh non, nhất là trẻ cực non, được tiếp cận các phương pháp chăm sóc, điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Bác sĩ Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 theo dõi sức khỏe một em bé sinh non.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, Bệnh viện xác định sơ sinh là một trong những lĩnh vực chuyên môn trọng điểm, tập trung hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế. Đây là những điều kiện quan trọng để nâng cao khả năng điều trị các trường hợp sơ sinh nguy cơ cao. Dự kiến tới đây, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 sẽ được bổ sung 26 máy thở, gồm 1 máy thở cao tần và 25 máy thở chuyên dụng cho trẻ sơ sinh, cùng 11 đèn chiếu vàng da hai mặt. Việc đầu tư trang thiết bị được kỳ vọng góp phần tăng năng lực hồi sức, hỗ trợ hô hấp và điều trị các bệnh lý ở trẻ sơ sinh.

Trong 9 tháng năm 2026, các chỉ số tỷ suất tử vong trẻ em đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm đề ra.

Những năm qua, cùng với phát triển chuyên môn, ngành Y tế chú trọng các giải pháp dự phòng từ trước khi trẻ chào đời. Các bệnh viện tăng cường truyền thông, tư vấn chăm sóc thai kỳ, hướng dẫn thai phụ nhận biết dấu hiệu nguy cơ sinh non để chủ động thăm khám, theo dõi và can thiệp kịp thời. Sau sinh, các kỹ thuật chăm sóc thiết yếu như da kề da, phương pháp Kangaroo, nuôi con bằng sữa mẹ được đẩy mạnh; gia đình được hướng dẫn cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe trẻ khi trở về nhà...

Những nỗ lực trên đã góp phần cải thiện các chỉ số chăm sóc sức khỏe trẻ em. Trong 9 tháng năm 2026, các chỉ số tỷ suất tử vong trẻ em đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm đề ra. Tỷ suất tử vong sơ sinh là 0,3‰, giảm đáng kể so với mức 0,8‰ cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu (< 8‰). Tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi là 0,7‰, giảm hơn một nửa so với mức 1,8‰ cùng kỳ. Tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi là 0,9‰, giảm mạnh so với mức 2,9‰ cùng kỳ.

Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục triển khai các chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1 nghìn ngày đầu đời; mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; tăng cường tiêm chủng mở rộng, ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe trẻ em. Đồng thời, các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc bà mẹ và trẻ em.