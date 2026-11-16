Vaccine ung thư mRNA của Nga: Bệnh nhân đầu tiên hoàn tất điều trị, chưa xuất hiện khối u mới

Nga vừa công bố kết quả bước đầu đáng chú ý trong chương trình phát triển vaccine ung thư cá thể hóa dựa trên công nghệ mRNA. Theo ông Alexander Gintsburg, Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya ở Moscow, bệnh nhân đầu tiên mắc ung thư hắc tố (melanoma) được điều trị bằng vaccine NeoOncovac đã hoàn tất liệu trình và hiện có tình trạng sức khỏe tốt.

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The đó, bệnh nhân tham gia giai đoạn thử nghiệm vaccine Neooncovac là một người đàn ông 60 tuổi được chẩn đoán mắc u hắc tố giai đoạn 3 đã di căn ra ngoài khối u ban đầu, đã bắt đầu được điều trị bằng vaccine Neooncovac từ tháng 4 tại Viện Nghiên cứu Ung thư Herzen ở Moscow. Vào tháng 7 vừa qua, ông Gintsburg cho biết, bệnh nhân cảm thấy khỏe mạnh và cơ thể đã hình thành được phản ứng miễn dịch có khả năng chống lại ung thư.

Kết quả chụp chiếu trong 4 tháng sau điều trị của bệnh nhân không phát hiện sự phát triển của khối u mới. Bệnh nhân đang được kiểm tra hàng tháng tại Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về Xạ trị của Nga, bao gồm chụp cắt lớp vi tính (CT) độ phân giải cao. Các bác sĩ đặc biệt theo dõi những hạch bạch huyết, nơi ung thư có nguy cơ di căn.

Bệnh nhân sẽ tiếp tục được giám sát y tế trong 3 năm tới nhằm đánh giá diễn biến bệnh và hiệu quả lâu dài của phương pháp điều trị.

NeoOncovac là vaccine ung thư cá thể hóa được phát triển bằng công nghệ RNA thông tin (mRNA). Khác với vaccine phòng bệnh truyền nhiễm, vaccine điều trị ung thư được thiết kế để kích thích hệ miễn dịch nhận diện và tấn công các tế bào ung thư đã tồn tại trong cơ thể. Quy trình phát triển vaccine bắt đầu bằng việc phân tích mẫu mô khối u của từng bệnh nhân để xác định những đột biến di truyền đặc hiệu. Từ đó, các nhà nghiên cứu thiết kế mRNA nhằm hướng dẫn cơ thể tạo ra những mục tiêu liên quan đến khối u, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Cách tiếp cận này hướng tới tạo ra phản ứng miễn dịch phù hợp với đặc điểm ung thư của từng người bệnh.

Ông Gintsburg cho biết, đến nay đã có 6 bệnh nhân ung thư hắc tố được tiêm vaccine NeoOncovac. Bệnh nhân đầu tiên đã hoàn tất liệu trình, bệnh nhân thứ hai đã đi được một nửa liệu trình gồm 10 lần tiêm, trong khi 4 người còn lại cũng đã bắt đầu điều trị.

Các chuyên gia Nga dự kiến điều trị cho khoảng 20 bệnh nhân tại Viện Nghiên cứu Ung thư Herzen Moscow vào cuối năm nay. Bộ Y tế Nga được cho là đã phân bổ kinh phí để điều trị và theo dõi 120 bệnh nhân trong giai đoạn 2026 - 2027.

Dù kết quả ban đầu mang lại tín hiệu tích cực, các nhà nghiên cứu lưu ý chưa thể xem đây là bằng chứng vaccine có khả năng chữa khỏi ung thư. Việc không xuất hiện khối u mới trong 4 tháng chưa đủ để xác định hiệu quả điều trị có kéo dài hay không, cũng như nguy cơ bệnh tái phát. Đặc biệt, hiện chưa có kết quả thử nghiệm lâm sàng đối chứng quy mô lớn để đánh giá toàn diện hiệu quả, độ an toàn lâu dài và khả năng cải thiện thời gian sống của vaccine.

Nghiên cứu vaccine ung thư cá thể hóa cũng đang được đẩy mạnh tại nhiều quốc gia. Tháng 10 vừa qua, hai hãng dược phẩm Moderna và Merck công bố kết quả tích cực từ thử nghiệm giai đoạn cuối đối với vaccine mRNA cá thể hóa thử nghiệm dành cho bệnh nhân ung thư hắc tố, sử dụng kết hợp với thuốc điều trị miễn dịch pembrolizumab (Keytruda).

Thử nghiệm trên hơn 1.100 bệnh nhân cho thấy phương pháp kết hợp này giúp giảm nguy cơ ung thư tái phát hoặc tử vong so với việc chỉ sử dụng Keytruda. Tuy nhiên, đây là vaccine và phác đồ điều trị khác với NeoOncovac của Nga.