Nam thanh niên 20 tuổi vỡ gan sau tai nạn giao thông dù bên ngoài chỉ xây xát nhẹ

Vỡ gan dù bên ngoài chỉ xây xát nhẹ

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ), mới đây một nam thanh niên 20 tuổi được đưa đến Trung tâm cấp cứu trong tình trạng xây xát vùng mặt, đau hạ sườn phải sau một vụ tai nạn ngã xe.

Thời điểm tiếp nhận, các biểu hiện bên ngoài không quá nghiêm trọng, chủ yếu là xây xát vùng mặt. Tuy nhiên, người bệnh xuất hiện triệu chứng đau vùng hạ sườn phải.

Nhận thấy nguy cơ tổn thương bên trong ổ bụng, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng đã tiến hành thăm khám, siêu âm ổ bụng.

Hình ảnh bệnh nhân bị tổn thương gan sau tai nạn.

Kết quả siêu âm ghi nhận dấu hiệu nghi ngờ tổn thương gan. Để xác định chính xác mức độ tổn thương, người bệnh tiếp tục được chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng có tiêm thuốc cản quang.

Kết quả chẩn đoán xác định người bệnh bị vỡ gan độ II. Việc phát hiện tổn thương qua các phương pháp chẩn đoán hình ảnh giúp bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh, có cơ sở định hướng và phối hợp phương án điều trị phù hợp.

Cảnh báo nguy cơ chảy máu trong sau tai nạn

Theo các bác sĩ, tai nạn giao thông có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho các cơ quan nội tạng, ngay cả khi bên ngoài cơ thể chỉ có những vết xây xát nhẹ.

Đặc biệt, các tạng trong ổ bụng như gan, lách có thể bị tổn thương do lực va đập mạnh. Những tổn thương này tiềm ẩn nguy cơ chảy máu trong, diễn biến phức tạp và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Điều đáng lưu ý là triệu chứng chấn thương bụng trong giai đoạn đầu đôi khi không rõ ràng. Người bị nạn có thể không có vết thương hở, không biểu hiện đau dữ dội nhưng vẫn tồn tại tổn thương nội tạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý những dấu hiệu bất thường sau tai nạn giao thông như:

- Đau bụng, nhất là vùng hạ sườn phải hoặc hạ sườn trái.

- Bụng chướng, đau tăng dần hoặc đau nhiều hơn khi vận động.

- Chóng mặt, mệt lả, da xanh, vã mồ hôi lạnh.

- Buồn nôn, nôn hoặc có biểu hiện bất thường về ý thức.

Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo chấn thương các tạng trong ổ bụng hoặc tình trạng chảy máu bên trong cơ thể.

Không chủ quan khi thương tích bên ngoài nhẹ

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan sau tai nạn giao thông, kể cả khi chỉ bị xây xát nhẹ hoặc cảm thấy sức khỏe vẫn tương đối ổn định.

Đặc biệt, những người có va đập vùng bụng cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và thực hiện các phương pháp chẩn đoán cần thiết.

Người dân không nên tự ý điều trị tại nhà hoặc sử dụng thuốc giảm đau khi chưa được bác sĩ đánh giá, bởi việc này có thể khiến triệu chứng bị che lấp, làm chậm quá trình phát hiện tổn thương.

Nếu xuất hiện tình trạng đau bụng tăng dần, choáng, ngất hoặc vã mồ hôi lạnh sau tai nạn, cần gọi cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và xử trí kịp thời là những yếu tố quan trọng trong điều trị chấn thương, góp phần hạn chế biến chứng và bảo vệ tính mạng người bệnh.