Horoscope 16/11 - 22/11: Nhân Mã mở rộng lựa chọn, Song Ngư giải quyết việc dang dở

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã có thể nhận được thông tin về một cơ hội học tập, công việc hoặc hợp tác ngoài dự kiến. Nếu đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới, bạn nên dành thời gian tìm hiểu yêu cầu thực tế, mức thu nhập và khả năng phát triển trước khi đưa ra quyết định.

Trong công việc, hãy tránh nhận thêm nhiệm vụ khi những đầu việc cũ chưa hoàn tất. Tài chính có thể phát sinh khoản chi cho di chuyển, gặp gỡ hoặc các hoạt động cá nhân. Bạn nên xác định ngân sách từ đầu để không ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết nên dành thời gian đánh giá những mục tiêu đã đặt ra từ đầu tháng. Nếu một dự án đang chậm tiến độ, hãy xác định nguyên nhân nằm ở nguồn lực, cách phối hợp hay kế hoạch thực hiện. Việc điều chỉnh sớm sẽ giúp bạn tránh phải xử lý nhiều vấn đề cùng lúc vào cuối năm.

Một cuộc trao đổi với cấp trên hoặc đồng nghiệp có thể giúp bạn nhìn rõ hơn cơ hội phát triển trong công việc. Về tài chính, đây là lúc phù hợp để kiểm tra các khoản tiết kiệm, nợ hoặc chi phí cố định. Trong chuyện tình cảm, hãy chủ động sắp xếp thời gian cho người thân, đặc biệt nếu công việc đang chiếm phần lớn lịch sinh hoạt của bạn.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình có thể tìm thấy hướng giải quyết mới cho một vấn đề đã khiến mình mất nhiều thời gian. Một ý tưởng khác biệt, cách sử dụng công cụ mới hoặc sự hỗ trợ từ đồng nghiệp có thể giúp công việc tiến triển nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn cần trình bày kế hoạch bằng những bước thực hiện cụ thể để thuyết phục người cùng tham gia.

Tài chính có dấu hiệu cần được tổ chức lại, nhất là nếu bạn đang có nhiều nguồn thu hoặc khoản chi nhỏ khó kiểm soát. Hãy ghi lại các giao dịch thay vì chỉ ước lượng. Trong tình cảm, một cuộc gặp trực tiếp sẽ hiệu quả hơn việc nhắn tin qua lại khi hai người đang có điều cần làm rõ.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư nên chú ý đến những công việc cần sự tập trung và hoàn thành đúng thời hạn. Nếu đang làm việc nhóm, bạn cần xác nhận rõ phần nhiệm vụ của mình, tránh tình trạng mỗi người hiểu một cách khác nhau. Một lời góp ý từ đồng nghiệp có thể giúp bạn điều chỉnh phương pháp làm việc hiệu quả hơn.

Về tài chính, hãy thận trọng với những lời mời mua hàng, đăng ký dịch vụ hoặc thanh toán trước khi chưa tìm hiểu đầy đủ điều kiện. Đây cũng là tuần thích hợp để bạn sắp xếp lại không gian sống và xử lý các việc cá nhân còn tồn đọng. Với người độc thân, đừng ngại chủ động bắt chuyện nếu gặp người có cùng sở thích.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo