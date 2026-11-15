Y sĩ trẻ gây sốt trên Tiktok với những video triệu view

Kênh TikTok của Thái sở hữu nhiều clip triệu view

Sức hút từ sự chân thực và chuyên môn gần gũi

Trên các kênh cá nhân, Trần Hoàng Thái đăng những đoạn video ghi lại quá trình tiếp xúc với người đến trị liệu, trong đó có các thao tác tác động lên vùng cơ xương khớp. Một số clip thu hút hàng triệu lượt xem, trong đó có các clip điều trị cho những nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, Cao Thái Hà, Tiến Luật…

Không cần đến những hiệu ứng dàn dựng cầu kỳ hay lời lẽ hoa mỹ, các đoạn clip của Thái ghi điểm nhờ sự chân thực, gần gũi và đi thẳng vào những vấn đề sức khỏe thiết thực mà người hiện đại đang đối mặt mỗi ngày, từ tình trạng đau mỏi cổ vai gáy của dân văn phòng cho đến các chấn thương cột sống do tập luyện sai tư thế.

Từng khung hình ghi lại quá trình thăm khám, giải thích cơ chế tổn thương của hệ vận động và hướng dẫn các động tác giãn cơ tại nhà đều được truyền tải bằng ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu.

Thay vì sử dụng những thuật ngữ y khoa khô khan, Trần Hoàng Thái khéo léo biến kiến thức chuyên môn thành những lời khuyên ứng dụng thực tế, giúp người xem dễ dàng nhận diện dấu hiệu bất thường của cơ thể và biết cách tự bảo vệ cột sống trước khi cơn đau trở nên nghiêm trọng.

Lan tỏa giá trị chăm sóc sức khỏe đến cộng đồng

Đằng sau sức hút của những video triệu view này không chỉ là sự tò mò của khán giả trước các kỹ thuật nắn chỉnh, trị liệu trực quan, mà còn là niềm tin dành cho thái độ làm nghề tận tâm và chuẩn mực.

Trong từng nội dung chia sẻ, y sĩ trẻ luôn nhấn mạnh ranh giới rõ ràng trong trị liệu, khuyến cáo người xem không nên lạm dụng các mẹo truyền miệng thiếu căn cứ hay tự ý bẻ khớp tại nhà khi chưa hiểu rõ tình trạng bệnh lý.

Với Trần Hoàng Thái, trị liệu xương khớp là quá trình đồng hành, thấu hiểu và nâng niu sức khỏe con người một cách khoa học

“Các clip thu hút sự quan tâm của mọi người là niềm may mắn, nhưng áp lực kèm theo cũng rất thực tế. Điều tôi lo nhất là làm sao để mỗi người bước ra khỏi phòng khám đều cảm nhận được sự chuyển biến thực sự. Mạng xã hội chỉ là cầu nối ban đầu, còn hiệu quả phục hồi và sự an toàn của bệnh nhân mới là thước đo lâu dài”, anh Thái chia sẻ.

Anh cũng lưu ý bệnh nhân rằng trị liệu cơ xương khớp cần thời gian, không thể kỳ vọng hết đau chỉ sau vài phút như trong các đoạn clip ngắn.

Sự đón nhận từ cộng đồng mạng, bao gồm cả giới trẻ, người lao động lẫn nhiều nghệ sĩ và khách hàng quốc tế cho thấy nhu cầu tìm kiếm thông tin y tế chính thống, dễ tiếp cận đang ngày càng lớn.

Thông qua nền tảng số, y sĩ Trần Hoàng Thái không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa chuyên môn y học cổ truyền với đời sống thường nhật, mà còn góp phần hình thành thói quen lắng nghe cơ thể và chăm sóc sức khỏe xương khớp một cách khoa học, chủ động trong cộng đồng.

Kênh của Thái Chiro trên Tiktok có hơn 679,6 nghìn tài khoản follow và 7 triệu lượt thích