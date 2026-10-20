Tấm lòng của các nữ tu

Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đoàn công tác tặng quà Ni sư Thích nữ Như Hiền, Phó Trưởng ban Kinh tế tài chính và Từ thiện xã hội (Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố).

Nhiều hình thức trợ giúp cộng đồng

Tại Đồng Nai, các nữ tu tích cực thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội như: tri ân gia đình chính sách, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều năm qua, các gia đình chính sách, người nghèo và cơ sở bảo trợ xã hội tại các xã, phường khu vực phía Bắc thành phố thường xuyên nhận được sự thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất từ Ni sư Thích nữ Như Hiền, Phó Trưởng ban Kinh tế tài chính và Từ thiện xã hội (Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố), trụ trì chùa Tân Minh (phường An Lộc). Từ năm 2025 đến nay, ni sư đã đóng góp và vận động đóng góp hơn 3 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng Nai là nơi sinh sống của hơn 2,65 triệu đồng bào có đạo trong tổng số gần 5 triệu dân của thành phố. Hiện thành phố có 24 tổ chức thuộc 10 tôn giáo

Tương tự, Ni trưởng Thích nữ Kim Sơn, Chứng minh Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Phó ban Quản trị Quan Âm Tu Viện (phường Biên Hòa), thường xuyên ủng hộ và vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh đến trường. Từ năm 2025 đến nay, Ni trưởng đã vận động và hỗ trợ hơn 11,5 tỷ đồng cho các hoạt động này.

Ni trưởng Thích nữ Kim Sơn chia sẻ: Nhiều gia đình còn khó khăn nên tôi cùng phật tử cố gắng giúp đỡ mọi người. Nhờ đó, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường. Năm 2026, em Nguyễn Thị Thanh, học sinh tiểu học ở phường Biên Hòa, được Ni trưởng hỗ trợ 1 triệu đồng. Số tiền này được mẹ em dùng mua dụng cụ học tập cho em.

Ni sư Thích nữ Diệu Trí, Trưởng ban Kinh tế tài chính và Từ thiện xã hội (Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố), trụ trì chùa Đại Giác (phường Trấn Biên) cũng tích cực triển khai công tác phật sự gắn với hoạt động từ thiện. Hằng năm, Ni sư duy trì 4 đợt tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán, lễ Phật đản, lễ Vu Lan báo hiếu và Tết Trung thu, với hơn 2 ngàn phần quà; đóng góp xây dựng ít nhất 1 căn nhà cho hộ nghèo và ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp. Từ năm 2025 đến nay, kinh phí dành cho công tác an sinh xã hội được ni sư thực hiện là hơn 5 tỷ đồng.

Trên cương vị công tác, Ni sư Thích nữ Diệu Trí đã tích cực kết nối các tự, viện phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Ông Nguyễn Thành Trung (ở phường Biên Hòa), người thường xuyên nhận quà từ Ni sư cho biết: Tôi làm nghề bán vé số dạo. Mỗi dịp chùa Đại Giác phát quà, tôi đều được ưu tiên nhận. Với tôi, những phần quà ấy rất quý giá.

Ghi nhận đóng góp của các nữ tu trong công tác an sinh xã hội, dịp đến thăm, chúc mừng nhân lễ Vu Lan năm 2026 vào cuối tháng 8-2026, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong muốn các nữ tu tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, hướng dẫn phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Tham gia chăm sóc người không nơi nương tựa

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội tại cộng đồng, nữ tu các tôn giáo còn góp sức chăm sóc, nuôi dưỡng những người không nơi nương tựa.

Hiện trong số 18 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được nhà nước cấp phép trên địa bàn thành phố đều có sự tham gia của các nữ tu trong nhiều vai trò khác nhau.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Chính sách xã hội (Sở Y tế), thời gian qua, các cơ sở bảo trợ xã hội được cấp phép đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi không nơi nương tựa và người khuyết tật.

Tại Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Minh Trần (phường Minh Hưng) hiện có 40 trẻ em và 8 người cao tuổi neo đơn đang được chăm sóc. Ni sư Thích nữ Thông Nhẫn, Phó Giám đốc cơ sở cho biết: Nơi đây đã hoạt động được 11 năm. Trẻ em và người cao tuổi đến cơ sở đều được chăm sóc phù hợp; trẻ em được tạo điều kiện học tập theo khả năng. Nhiều em đã trưởng thành, hiện là sinh viên các trường đại học. Đây là niềm vui lớn đối với những người trực tiếp chăm sóc các em.

Bà Nguyễn Thị Thanh (ở phường Minh Hưng), sống gần cơ sở cho biết: Tôi và người dân trong khu vực rất vui khi thấy những trẻ em thiếu sự chăm sóc của gia đình được nuôi dưỡng, tạo điều kiện đến trường.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Đồng Nai, Giám đốc Cơ sở Trợ giúp xã hội Hòa Hảo (xã Đại Phước), nhiều năm trực tiếp điều hành và chăm sóc gần 80 người cao tuổi không nơi nương tựa. Bà Hồng cho biết: Ngoài các thành viên trong gia đình, còn có 10 tình nguyện viên là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cùng người dân trong khu dân cư thường xuyên đến phụ giúp chăm sóc người cao tuổi. Tất cả đều mong muốn mang lại cuộc sống an vui cho những người cao tuổi.

Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố, đồng thời phụ trách điều hành Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi giáo xứ Hà Nội (phường Long Bình) đã dành nhiều tâm huyết cho hoạt động chăm sóc trẻ em. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng gần 40 trẻ.

Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh cho biết: Tôi tham gia hoạt động xã hội từ năm 1996. Cùng các nữ tu khác, tôi vượt qua nhiều trở ngại để chăm sóc trẻ em, trong đó có những em bị bỏ rơi từ khi mới chào đời. Mong muốn của tôi và các nữ tu là giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, được học hành đầy đủ để có tương lai tốt đẹp.