Quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tọa đàm Phòng, chống đuối nước trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 do Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tại xã Giao Hòa.

Chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Hiện toàn tỉnh có 10.036 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 23.164 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt gồm: trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ bị bỏ rơi, trẻ không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ vi phạm pháp luật, trẻ phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục THCS, trẻ bị xâm hại tình dục và trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những con số này đặt ra nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh là rất lớn, nhất là với những trường hợp thiếu sự chăm sóc của gia đình, gặp khó khăn về sức khỏe, học tập hoặc có nguy cơ bị tổn thương.

Đối với những trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật hoặc cần được bảo vệ khẩn cấp, các cơ sở trợ giúp xã hội là nơi trực tiếp tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng. Đồng chí Hoàng Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình cho biết: “Hiện tại, 3 trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 35 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, không nơi nương tựa, bị bỏ rơi và cần bảo vệ khẩn cấp. Các trung tâm thực hiện quản lý hồ sơ, theo dõi sức khỏe, tâm lý, học tập và quá trình phát triển của trẻ; bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe và tổ chức hoạt động phù hợp với từng trường hợp. Trong quá trình chăm sóc, chúng tôi luôn chú trọng nắm bắt tâm lý, nhu cầu và khả năng của từng trẻ để có phương pháp hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, Trung tâm quan tâm tạo môi trường gần gũi, an toàn, giúp các em ổn định tâm lý, duy trì việc học tập, rèn luyện kỹ năng và tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi phù hợp. Qua đó, từng bước giúp trẻ phát triển toàn diện, có thêm sự tự tin và điều kiện hòa nhập với cộng đồng sau này”.

Trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc phát hiện sớm những trường hợp cần trợ giúp, kết nối chính sách phù hợp và duy trì sự đồng hành lâu dài có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của mỗi trẻ nhỏ. Hoàn cảnh của em Nguyễn Hoàng Hải Băng, ở xã Phát Diệm - một trong những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một ví dụ điển hình. Sinh năm 2013, Hải Băng bị bại não bẩm sinh, không thể tự vận động hay thực hiện những sinh hoạt cá nhân tối thiểu. Mẹ rời đi khi em còn nhỏ, bố làm công nhân xa nhà. Hơn 10 năm qua, cuộc sống và việc chăm sóc em chủ yếu dựa vào ông bà nội. Dù đã cố gắng, nhưng tuổi cao, sức khỏe yếu khiến ông bà không khỏi lo lắng về việc chăm sóc cháu trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Quyết, ông nội của Băng bày tỏ mong muốn cháu gái có được một điểm tựa lâu dài để tiếp tục được chăm sóc, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cần thiết. Trước hoàn cảnh của Nguyễn Hoàng Hải Băng, cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình đã phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, tìm hiểu nhu cầu của gia đình và thông tin về các chế độ trợ giúp xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách ưu đãi dành cho người khuyết tật và khả năng tiếp cận những dịch vụ chăm sóc khác. Hiện, Hải Băng vẫn đang được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định, góp phần hỗ trợ gia đình trang trải một phần chi phí chăm sóc, sinh hoạt cho em.

Chung tay chắp cánh ước mơ

Một câu chuyện lan tỏa ý nghĩa nhân văn của sự chung tay, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình chinh phục tri thức là trường hợp của em Lê Diệu Linh, sinh năm 2007, ở xã Tân Thanh. Em là một trong 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được nhận đỡ đầu thông qua mô hình “Thắp sáng ước mơ” do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh triển khai trong giai đoạn 2022-2027. Hướng tới những học sinh mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ, chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nhân trẻ, phát huy sự phối hợp giữa tổ chức Hội và lực lượng Công an nhân dân trong chăm lo, hỗ trợ thế hệ trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Được tiếp sức trong học tập, Linh đã nỗ lực vươn lên và hiện là sinh viên Trường Đại học Chung-Ang tại Seoul, Hàn Quốc. Câu chuyện của em Lê Diệu Linh cho thấy sự đồng hành kịp thời, lâu dài có thể giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó có thêm điều kiện theo đuổi ước mơ học tập, mở rộng cơ hội phát triển và xây dựng tương lai.

Đồng chí Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 18/9/2025 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, Sở Y tế đã phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu, triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; lồng ghép công tác trẻ em trong các chương trình dân số, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng và truyền thông giáo dục sức khỏe. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 100% trẻ em thuộc diện được quản lý, theo dõi và trợ giúp bằng một hoặc nhiều hình thức phù hợp như: trợ giúp xã hội thường xuyên, hỗ trợ y tế, giáo dục, tư vấn tâm lý và trợ giúp pháp lý. Việc trợ giúp được thực hiện theo quy định, góp phần bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em”.

Đồng chí Phạm Trọng Cường, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện Nhi Nam Định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời thông qua các chương trình an sinh và hoạt động vận động nguồn lực xã hội. Các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai chính sách, tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh truyền thông về quyền trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích. Hệ thống cơ sở dữ liệu đã cập nhật hơn 1 triệu hồ sơ trẻ em, đạt khoảng 98,28%. Trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay, tỉnh đã tiếp nhận và phối hợp trao 360 suất bánh kẹo, 130 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất, 60 suất hỗ trợ tiền trị giá 2 triệu đồng/suất dành cho bệnh nhi và 200 suất sản phẩm sức khỏe từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; tiếp nhận 200 suất quà từ Công ty Dược phẩm Hoa Linh cùng kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, tỉnh còn triển khai hỗ trợ dài hạn cho 2 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp 5 triệu đồng từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và hỗ trợ đột xuất 2 triệu đồng cho 1 trẻ nhân Tháng hành động vì trẻ em. Các hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn với trẻ em và gia đình, hỗ trợ các em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, học tập và sinh hoạt.

Tăng cường bảo vệ, bảo đảm quyền trẻ em

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vẫn còn một số khó khăn. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác trẻ em ở các cấp chủ yếu kiêm nhiệm, ảnh hưởng đến việc quản lý, theo dõi, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp can thiệp, trợ giúp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Nhận thức của một bộ phận người dân về quyền trẻ em và trách nhiệm bảo vệ trẻ em còn hạn chế; trẻ em trong các gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có cha mẹ đi làm ăn xa chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, nguồn lực dành cho các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao dành cho trẻ em còn hạn chế; một số thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của trẻ. Sự phát triển nhanh của môi trường mạng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em và nâng cao khả năng đồng hành của gia đình…

Trong những tháng cuối năm 2026, tỉnh đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tiếp tục rà soát, quản lý, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; bảo đảm tiếp nhận, can thiệp và hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục và tư vấn tâm lý học đường; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, văn hóa đọc và phổ cập kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em. Các ngành, địa phương tăng cường trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; đẩy mạnh chuyển đổi số, cập nhật và chia sẻ dữ liệu trẻ em theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em tiếp tục được tăng cường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nhiệm vụ cần được triển khai bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh và thực hiện thường xuyên. Với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và chung tay của cộng đồng, mỗi trẻ em sẽ có thêm cơ hội vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân. Đó cũng là cơ sở xây dựng môi trường sống an toàn, từng bước thu hẹp khoảng cách về cơ hội phát triển giữa trẻ em có hoàn cảnh khác nhau, hướng tới bảo đảm các quyền của trẻ em được thực hiện đầy đủ, thực chất, để mọi trẻ em đều được tôn trọng, yêu thương và có cơ hội trưởng thành.