Bộ trưởng Pháp: Những định hướng ưu tiên trong quan hệ song phương Việt Nam-Pháp cần được cụ thể hóa bằng các dự án thiết thực

Bà Eléonore Caroit, Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ Đối tác Quốc tế và Người Pháp ở nước ngoài. (Ảnh: Ngọc Anh)

Được tổ chức ngay sau chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyến thăm Việt Nam của bà Caroit tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc triển khai Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, củng cố hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, năng lượng, giao thông…, và hướng tới việc tăng cường mối quan hệ nhân dân hai nước.

Chuyến thăm của bà cũng diễn ra trước khi Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ sẽ được tổ chức tại Phnom Penh (Campuchia) vào cuối tháng 11.

Hiện thực hóa các ưu tiên hợp tác song phương

Theo Bộ trưởng Eléonore Caroit, những định hướng ưu tiên mà lãnh đạo Việt Nam và Pháp đã đề ra cho quan hệ song phương trong thời gian tới cần được cụ thể hóa bằng các dự án thiết thực.

Quan hệ Việt-Pháp không chỉ giới hạn trong khuôn khổ song phương mà còn được xây dựng trên sự đồng thuận về nhiều vấn đề quốc tế. Hai nước cùng coi trọng chủ nghĩa đa phương, việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời chia sẻ quan điểm về tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Những điểm tương đồng này cũng phù hợp với tinh thần của sáng kiến mà Pháp mong muốn thúc đẩy,.

Bên cạnh đó, Pháp và Việt Nam cùng ủng hộ một môi trường thương mại tự do, không có sự áp đặt giữa các bên. Đây cũng là tinh thần được thể hiện trong các Hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), trong đó có những văn kiện đã được đưa vào thực thi và những văn kiện vẫn đang trong quá trình phê chuẩn.

Hợp tác giữa hai nước còn được thể hiện qua nhiều sáng kiến chung trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học biển và đại dương. Bà Caroit nhắc đến Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3) tổ chức tại Nice, Pháp vào năm 2025, cùng nhiều sáng kiến về đại dương mà hai nước đã cùng tham gia và chia sẻ.

Đặc biệt, trong lĩnh vực giao thông vận tải, tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội là một trong những dự án tiêu biểu cho quan hệ hợp tác Việt-Pháp. Trong chuyến công tác Việt Nam lần này, Bộ trưởng Eléonore Caroit đã trực tiếp thăm tuyến metro này.

Theo bà, những dự án như vậy phản ánh rõ các mục tiêu phát triển mà hai nước cùng hướng tới, đặc biệt là xây dựng hệ thống giao thông ít phát thải, giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Quá trình triển khai tuyến metro cũng cho thấy sự đa dạng về công nghệ và năng lực chuyên môn mà Pháp có thể chia sẻ với Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Pháp thuộc các lĩnh vực khác nhau đã tham gia từ khâu nghiên cứu, cung cấp thiết bị đến thực hiện các hoạt động liên quan của dự án.

Bà Caroit nhấn mạnh, ý nghĩa của mô hình hợp tác dựa trên quan hệ đối tác, trong đó hai bên không chỉ chia sẻ công nghệ mà còn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam; với mục tiêu là giúp các đối tác Việt Nam có đủ năng lực để tự chủ vận hành dự án sau khi công trình đi vào hoạt động.

Những lợi ích thiết thực của hợp tác Việt Nam-Pháp còn được thể hiện trong lĩnh vực năng lượng. Trong chuyến thăm tại tỉnh Phú Thọ chiều 18/10, bà Caroit đã khảo sát Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình.

Theo Bộ trưởng, các dự án này góp phần hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam; trong đó, Pháp tự hào được đồng hành cùng đất nước hình chữ S trong quá trình thực hiện mục tiêu đầy tham vọng đó.

Đánh giá về vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Pháp, Bộ trưởng Eléonore Caroit cho biết, nhiều doanh nghiệp Pháp đã hiện diện từ lâu tại Việt Nam, am hiểu thị trường và góp phần đáp ứng các nhu cầu phát triển của nước sở tại.

Do đó, một trong những mục tiêu của chuyến công tác Việt Nam của bà lần này là thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Pháp đối với thị trường Việt Nam. Sau chuyến thăm, vị Bộ trưởng mong muốn có thêm nhiều cơ hội giới thiệu về Việt Nam với các đối tác tại Pháp, qua đó thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp Pháp tìm hiểu và đầu tư vào thị trường này.

Theo bà, Pháp có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong những lĩnh vực chiến lược mà Việt Nam mong muốn phát triển. Vì vậy, bà kỳ vọng các doanh nghiệp này sẽ tham gia những chương trình mà Việt Nam đang kêu gọi đầu tư, đóng góp vào các dự án phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Bà Caroit cũng bày tỏ tin tưởng, các thỏa thuận giữa Việt Nam và EU sẽ tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Pháp nói riêng, cũng như giữa Việt Nam với EU nói chung.

Đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội vận hành trên cao qua khu vực phía Tây Thủ đô. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông tiêu biểu cho quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với chính phủ Pháp và các định chế tài chính quốc tế. (Nguồn: VGP)

Tăng cường gắn kết nhân dân

Bên cạnh hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân tiếp tục là một nền tảng quan trọng trong quan hệ Việt-Pháp. Theo Bộ trưởng Eléonore Caroit, trong nhiều thập kỷ qua, hai nước đã xây dựng các cơ chế hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực y tế, hơn 3.000 bác sĩ Việt Nam đã được đào tạo theo các hệ thống của Pháp.

Trên nền tảng đó, hai nước cần tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo, tăng cường trao đổi và thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ. Đặc biệt, thanh niên được xác định là một trong những ưu tiên trong quan hệ hợp tác song phương. Bộ trưởng Caroit nhận định, dù hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các hoạt động dành cho giới trẻ vẫn cần được triển khai nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và đa dạng hơn.

Theo đó, hai nước cần phát triển các chương trình đào tạo song bằng và trao đổi giữa các trường đại học, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và công nghệ vũ trụ.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, hợp tác cũng cần được mở rộng sang môi trường doanh nghiệp, tạo điều kiện để thanh niên hai nước tham gia thực tập và tích lũy kinh nghiệm làm việc tại nước còn lại.

Ngoài ra, Bộ trưởng Eléonore Caroit đặc biệt nhấn mạnh tới hợp tác văn hóa và di sản, bảo tàng, du lịch giữa hai bên. Điển hình như việc Pháp đã trao trả cho Việt Nam một chiếc trống đồng có niên đại từ thời Đông Sơn trong thời gian qua, thể hiện tinh thần hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong nỗ lực đấu tranh chống buôn bán trái phép cổ vật.

Theo bà Caroit, những hoạt động này góp phần củng cố quan hệ song phương thông qua việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Về Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ sắp tới được tổ chức vào tháng 11/2026 tại Campuchia, Bộ trưởng Caroit đánh giá, đây là một sự kiện hết sức quan trọng cả với Pháp, khối Pháp ngữ và Việt Nam.

Sau 29 năm kể từ khi Việt Nam đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ tại Hà Nội, hội nghị lần này mới được tổ chức một lần nữa tại Đông Nam Á. Đây là cơ hội để thúc đẩy phong trào Pháp ngữ trong khu vực, trong bối cảnh khu vực châu Á dự kiến đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) trong nhiệm kỳ tới.

Theo bà Caroit, một trong những mục tiêu quan trọng của Hội nghị là thúc đẩy hòa bình và đối thoại giữa các dân tộc, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức. Pháp mong muốn phát huy vai trò của những cơ chế linh hoạt như OIF nhằm thúc đẩy đối thoại và góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn.

Hội nghị không chỉ là sự kiện chính trị dành cho các nguyên thủ quốc gia mà còn tạo không gian cho nhiều hoạt động bên lề. Trong đó, diễn đàn FrancoTech quy tụ doanh nghiệp và các đối tác, cùng những hoạt động giao lưu dành cho thanh niên và các đại biểu nghị viện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ.

Đặc biệt, bà Caroit mong muốn tiếng Pháp được nhìn nhận như một công cụ hướng tới tương lai, giúp mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu, du học và việc làm cho thế hệ trẻ.

Tại Việt Nam, việc quảng bá tiếng Pháp được thực hiện thông qua hệ thống Viện Pháp, các trường Pháp quốc tế và chương trình giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống trường phổ thông Việt Nam, đặc biệt tại các trường mang nhãn hiệu LabelFrancÉducation. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng những hoạt động này sẽ truyền cảm hứng, khuyến khích ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam học tiếng Pháp.

Đánh giá về vai trò của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ, bà Caroit nhận định, việc Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức trở lại tại Đông Nam Á là cơ hội để thúc đẩy sự hiện diện của tiếng Pháp tại khu vực, nơi cộng đồng Pháp ngữ còn chiếm tỷ lệ nhỏ so với một số khu vực khác.

Tuy nhiên, để phong trào Pháp ngữ phát triển bền vững tại Đông Nam Á, các nỗ lực không thể chỉ dừng lại ở những tuyên bố hay khẩu hiệu. Theo bà, điều quan trọng là phải chứng minh được giá trị thiết thực của tiếng Pháp thông qua những cơ hội nghề nghiệp, giao lưu và phát triển kinh doanh mà ngôn ngữ này mang lại.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và bà Anne Genetet, Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc gia Pháp ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Chính phủ hai nước nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 7/10/2024. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)