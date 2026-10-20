Hà Nội: Gắn biển công trình Bệnh viện Tim cơ sở 2, ra mắt Khoa Quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, việc hoàn thành công trình Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 sau hai năm triển khai là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, ngành y tế và chính quyền địa phương.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Mục tiêu của công trình không chỉ là hoàn thành xây dựng mà còn phải sớm đưa bệnh viện vào hoạt động, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Bà Vũ Thu Hà đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tim Hà Nội hoàn thiện quy trình chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đồng thời, bệnh viện cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức giao thông, bố trí điểm trông giữ xe và các hoạt động đón tiếp bệnh nhân, tránh gây ùn tắc khu vực xung quanh.

Bà Vũ Thu Hà cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Sở Y tế và các đơn vị liên quan cần nghiên cứu phương án phát triển Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 1 sau khi chuyển hoạt động về cơ sở 2, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô.

Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Sinh Hiền cam kết khai thác và sử dụng hiệu quả công trình.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi để Dự án Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 hoàn thành, đưa vào vận hành và ra mắt Khoa Quốc tế.

Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cam kết khai thác tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được đầu tư; chuẩn hóa quy trình tiếp đón, khám và điều trị, xây dựng môi trường y tế văn minh, hiện đại, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Đối với Khoa Quốc tế, bệnh viện định hướng phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, kết hợp năng lực chuyên môn với dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, từng bước thu hút người bệnh trong nước và quốc tế, hướng tới phát triển du lịch y tế cho Thủ đô.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy thế mạnh về phẫu thuật nội soi tim và điều trị suy tim.

Ông Nguyễn Sinh Hiền khẳng định, bệnh viện luôn lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội hiện đại, phát triển ngang tầm khu vực.

Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 nằm trên đường Võ Chí Công, Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 nằm trên đường Võ Chí Công, phường Xuân Đỉnh có diện tích hơn 7.500m2, tổng mức đầu tư khoảng 789 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP. Dự án xây mới khối nhà chính 12 tầng nổi và 2 tầng hầm, đáp ứng 300 giường bệnh.

Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings và các thành viên trong Liên danh nhà thầu PTS là nhà thầu thi công chính của dự án.