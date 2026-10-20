Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Trường

Tham dự lễ có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thiện - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hà Sơn Nhin - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Dương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Quý - nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo thị xã An Nhơn trước đây qua các thời kỳ; cùng cán bộ, đảng viên phường An Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Trường

Tại Nhà lưu niệm trong Khu Di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đảng viên tiền bối; cùng nhau ôn lại quá trình thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh.

Theo đó, ngày 20-10-1936, tại Hòn Chùa, làng Đại An (nay là tổ dân phố An Bình, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai), đồng chí Huỳnh Đăng Thơ đã chủ trì thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh gồm 7 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Mân làm Bí thư.

Sự ra đời của Chi bộ đặt nền móng cho việc khôi phục, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, phong trào cách mạng ở An Nhơn và các địa phương lân cận.

Từ những đảng viên đầu tiên, Chi bộ Hồng Lĩnh đã mở rộng cơ sở, lãnh đạo các phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. Đặc biệt, trong giai đoạn 1936-1939, Chi bộ Hồng Lĩnh đã góp phần quan trọng vào việc thành lập Tỉnh ủy lâm thời Bình Định và Ban Cán sự Đảng liên tỉnh Trung Trung Bộ.

Trải qua nhiều giai đoạn đấu tranh gian khổ, ác liệt, truyền thống cách mạng của Chi bộ Hồng Lĩnh tiếp tục được các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân An Nhơn kế thừa, phát huy.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Trường

Sau ngày thống nhất đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Nhơn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường An Nhơn tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, từng bước ổn định tổ chức bộ máy.

9 tháng qua, phường đạt tốc độ tăng trưởng trên 12%, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh, xếp thứ 4/135 xã, phường; tạo nền tảng phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Nhơn tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng của Chi bộ Hồng Lĩnh; tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các đại biểu dâng hương tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Trường

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế không gian phát triển mới. Phát huy lợi thế kết nối với Cảng hàng không Phù Cát, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, QL 1, QL 19B và hệ thống cảng biển để thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch văn hóa và làng nghề truyền thống.

Đồng thời, chủ động huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển các khu thương mại - dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; gắn chặt phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Cùng với đó, phường tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, các giá trị truyền thống và bản sắc quê hương An Nhơn.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người yếu thế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu dâng hoa tại Chi bộ Hồng Lĩnh. Ảnh: Nhật Trường

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phường tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của phường.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho Đảng bộ và nhân dân phường An Nhơn vì những thành tích xuất sắc thời gian qua. Đây là nguồn động viên, cổ vũ Đảng bộ và nhân dân phường tiếp tục vươn lên trong giai đoạn mới.