Thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Đan Mạch và Việt Nam ngày càng tốt đẹp

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Nhà vua Frederik X bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian chụp ảnh chung.

Chia sẻ gia đình có rất nhiều kỷ niệm đẹp từ Việt Nam, Nhà vua Frederik X cho biết Hoàng gia Đan Mạch có mối quan hệ và tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Hoàng thân Henrik, phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch, đã từng có thời gian tương đối dài sinh sống và học tập tại Hà Nội, Việt Nam. Bản thân Nhà vua Frederik X là người rất yêu mến Việt Nam.

Nhà vua Frederik X nhấn mạnh, hiện Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam. Không chỉ các doanh nghiệp Đan Mạch mà người dân Đan Mạch, nhất là các bạn trẻ Đan Mạch cũng ngày càng có nhiều chuyến hành trình trải nghiệm tại Việt Nam.

Nhà vua Frederik X nhấn mạnh, năm 1971, giữa lúc Việt Nam còn chiến tranh và bị tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển với tốc độ nhanh chóng. Với chuyến thăm cấp nhà nước lần này, hai bên sẽ thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đan Mạch và Việt Nam đều có nhiều thế mạnh riêng và có thể làm được nhiều hơn thế khi đồng hành cùng nhau. Đan Mạch khai thác hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo, hàng hải, quản trị biển hiện đại đã và đang được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam với tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn. Việt Nam có nền kinh tế năng động với nguồn nhân lực trẻ, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, phát triển bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực để trở thành quốc gia biển mạnh.

Nhà vua Frederik X nêu rõ, Đan Mạch và Việt Nam có rất nhiều điểm chung; chuyến thăm này sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Đan Mạch và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.

Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Đan Mạch đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và những tình cảm ấm áp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, đến thăm Đan Mạch đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mang lại cảm xúc rất đặc biệt về một đất nước của những câu chuyện cổ tích Andersen nuôi dưỡng lòng nhân ái, niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt, về tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ chân thành mà Nhà nước, Hoàng gia và nhân dân Đan Mạch đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đối với nhân dân Việt Nam, Đan Mạch luôn là người bạn chân thành, thủy chung, hào hiệp. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Đan Mạch trong những giai đoạn khó khăn, cũng như những đóng góp quý báu cho công cuộc tái thiết và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều đáng quý là trên mỗi chặng đường phát triển của quan hệ hai nước, đều có dấu ấn đậm nét của Hoàng gia Đan Mạch. Sự quan tâm và ủng hộ của Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia đối với các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đại dương cũng là những điểm gặp gỡ có ý nghĩa trong hành trình hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam xác định Đan Mạch là người bạn, đối tác đồng hành quan trọng; mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược của thời đại; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đan Mạch tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh châu Âu (EU) và các diễn đàn đa phương khác; cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam mong muốn Nhà vua, Hoàng gia, các nhà lãnh đạo, trí thức, học giả, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch tiếp tục đồng hành để viết tiếp những chương mới tươi sáng của hành trình hợp tác bền chặt Việt Nam - Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, trên nền tảng tình hữu nghị 55 năm, quan hệ Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất hơn, mở ra những chân trời hợp tác mới, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, vì một kỷ nguyên hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của hai dân tộc và toàn nhân loại.

* Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, Đại học Copenhagen (Đan Mạch). Cùng đi có Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện Nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen.

Tại đây, ông Joachim Mathiesen, Giám đốc Viện Nghiên cứu Niels Bohr đã phát biểu chào mừng và giới thiệu khái quát lịch sử và các hoạt động nghiên cứu của Viện. Viện được thành lập năm 1921 theo sáng kiến của nhà vật lý nổi tiếng Đan Mạch Niels Bohr, ban đầu mang tên Viện Vật lý lý thuyết thuộc Đại học Copenhagen. Trong thập niên 1920-1930, Viện trở thành trung tâm hàng đầu thế giới về vật lý nguyên tử và cơ học lượng tử. Năm 1965, Viện chính thức mang tên Niels Bohr.

Viện Nghiên cứu Niels Bohr là đơn vị nghiên cứu và đào tạo vật lý của Đại học Copenhagen, có thế mạnh về vật lý lượng tử, thiên văn học, khí hậu - địa vật lý và lý sinh; hiện là một trong những trung tâm nghiên cứu vật lý quan trọng của Bắc Âu. Viện là đơn vị đi đầu của Đại học Copenhagen trong hợp tác khoa học với Việt Nam, trọng tâm là kết nối nghiên cứu, trao đổi học thuật và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tháng 7-2025, Học viện Quốc tế Niels Bohr (NBIA) ký Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn, qua đó tăng cường kết nối giữa giới nghiên cứu Đan Mạch, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.