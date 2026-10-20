Nhận trợ cấp an sinh xã hội qua VNeID: Thuận tiện, minh bạch, bảo đảm quyền lợi người hưởng

Quy định này hướng tới hiện đại hóa công tác chi trả, giảm thủ tục, tăng tính an toàn, minh bạch.

Từng bước số hóa công tác chi trả an sinh xã hội

Cán bộ BHXH Đồng Nai hỗ trợ người dân cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Hạnh Dung

Theo Kế hoạch số 4146, việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhằm tăng cường kết nối, tích hợp, trao đổi và khai thác thông tin giữa hệ thống của BHXH Việt Nam với hệ thống định danh điện tử. Qua đó, phục vụ tốt hơn công tác quản lý thông tin người hưởng, giải quyết chế độ và tổ chức chi trả BHXH, BHTN.

Điểm đáng chú ý của kế hoạch là hướng tới tạo thuận lợi cho người thụ hưởng trong tiếp nhận các khoản trợ cấp, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn, minh bạch trong quá trình chi trả và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Thay vì chỉ dựa vào những phương thức giao dịch truyền thống, việc tích hợp thông tin trên nền tảng định danh điện tử sẽ tạo thêm điều kiện để cơ quan BHXH xác định, đối chiếu thông tin người hưởng và tổ chức chi trả phù hợp. Người dân cũng có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội trên môi trường số, giảm thời gian đi lại và những bất tiện trong quá trình nhận tiền.

Theo BHXH Việt Nam, trong tháng 10-2026, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn nghiệp vụ và phương án kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu. Trong tháng 11 và 12-2026, các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, ban hành hướng dẫn và kết nối hệ thống. Năm 2027, việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được tổ chức theo quy định và lộ trình triển khai.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là việc triển khai không được làm gián đoạn, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết chế độ và chi trả quyền lợi hợp pháp của người dân. Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội, cơ quan BHXH tiếp tục thực hiện phương thức chi trả phù hợp theo quy định.

Đồng Nai có nền tảng thuận lợi để triển khai

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại BHXH Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Thực tế tại Đồng Nai cho thấy quy mô người tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHTN rất lớn. Tính đến cuối tháng 9-2026, toàn thành phố đã giải quyết đúng quy định, chi trả đầy đủ, kịp thời cho hơn 1,3 triệu lượt người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH, BHTN, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, có hơn 4,8 ngàn người hưởng BHXH hằng tháng; hơn 44,2 ngàn người hưởng các chế độ một lần; hơn 41,7 ngàn người hưởng trợ cấp thất nghiệp và hơn 1,2 triệu lượt người được giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn như: ốm đau, thai sản, dưỡng sức. Tổng số tiền chi lương hưu và trợ cấp BHXH trong 9 tháng đạt hơn 11,4 ngàn tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận tiền qua tài khoản ở khu vực đô thị đạt 89,8%. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục mở rộng hình thức chi trả qua phương tiện điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ số cho người dân.

Giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành cho biết: Thời gian qua, BHXH thành phố đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Tính đến cuối tháng 8- 2026, cơ quan BHXH đã xác thực hơn 3,7 triệu thông tin công dân thuộc cơ sở dữ liệu đang quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 99,79%.

Trong 9 tháng đầu năm, BHXH thành phố cũng đã hỗ trợ đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho hơn 42 ngàn người, nâng tổng số người sử dụng ứng dụng trên địa bàn lên hơn 1,6 triệu người.

Tuy nhiên, việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID vẫn cần được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể, bảo đảm thông tin người hưởng, người được ủy quyền nhận chế độ và tài khoản sử dụng thống nhất, chính xác. Các số liệu về xác thực dữ liệu dân cư, sử dụng VssID và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng là những nền tảng thuận lợi, nhưng không đồng nghĩa toàn bộ người hưởng đã hoàn tất việc đăng ký, tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Để kế hoạch đi vào thực tế, công tác tuyên truyền và hướng dẫn cần tiếp tục được chú trọng, nhất là đối với người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh, người ở vùng sâu, vùng xa và những trường hợp gặp khó khăn khi thao tác trên ứng dụng. Cơ quan BHXH sẽ phối hợp với chính quyền các xã, phường, ngân hàng và các đơn vị liên quan để hỗ trợ người dân cập nhật thông tin, tiếp cận phương thức nhận tiền phù hợp.

Song song đó, người hưởng cần chủ động theo dõi thông báo chính thức của cơ quan BHXH, thực hiện theo hướng dẫn khi có yêu cầu và bảo vệ thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng ứng dụng. Không cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc thông tin bảo mật cho người lạ; cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp dữ liệu cá nhân dưới danh nghĩa hỗ trợ đăng ký nhận trợ cấp.

Việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID là bước tiến trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực an sinh xã hội. Với nền tảng dữ liệu đang được hoàn thiện và tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận tiền qua tài khoản ở khu vực đô thị đạt mức cao, Đồng Nai có điều kiện thuận lợi để tiếp tục triển khai kế hoạch theo lộ trình chung.