Toàn cảnh tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Hòa Bình sau gần 3 năm

Dự án đầu tư tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình có chiều dài khoảng 6,7km, kết nối từ nút giao giữa cao tốc Đại lộ Thăng Long với đường quốc lộ 21.

Tuyến đường có tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng được kỳ vọng mở rộng kết nối giao thông khu vực phía Tây Thủ đô.

Dự án đầu tư tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình được khởi công từ tháng 10/2023 được kỳ vọng mở rộng kết nối giao thông khu vực phía Tây Thủ đô.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, riêng chi phí giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 2.700 tỷ đồng.

Đầu năm 2026 công tác bàn giao mặt bằng mới hoàn thành. Đến nay, theo ghi nhận của PV, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực, đồng loạt triển khai thi công trên nhiều đoạn tuyến. Một số vị trí đã khoác lớp nhựa mới, trong khi nền đường và các hạng mục cầu vượt dần lộ rõ hình hài.

Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 120-161m, theo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đặc biệt.

Trên toàn tuyến, 4 cầu vượt và 5 hầm chui đang từng bước định hình diện mạo trục giao thông quy mô lớn, tăng cường kết nối khu vực phía Tây Thủ đô.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND thành phố, sản lượng thực hiện dự án mới đạt 435,8 tỷ đồng, tương đương 31,4% kế hoạch điều chỉnh.

Nhiều đoạn tuyến đã được thảm nhựa mặt đường.

Trên công trường, công nhân cùng hàng chục máy móc, thiết bị được huy động, tập trung thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối đồng bộ từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho các trục đường hiện hữu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Hòa Lạc và các địa phương lân cận, mở rộng không gian đô thị của Thủ đô về phía Tây và Tây Nam.