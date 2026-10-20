Lâm Đồng cần gần 4.000 giường bệnh đến năm 2030

Theo báo cáo của Sở Y tế Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 2.905 bác sĩ, gồm 2.341 bác sĩ khu vực công lập và 564 bác sĩ khu vực ngoài công lập.

Lâm Đồng đẩy mạnh củng cố mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với quy mô dân số gần 3,9 triệu người, để đạt mục tiêu 11 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2030, tỉnh cần bổ sung khoảng 1.572 bác sĩ. Tuy nhiên, số nhân lực đang được đào tạo theo địa chỉ sử dụng hoặc đào tạo liên thông, dự kiến tốt nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, mới có 63 người.

Nhu cầu phát triển cơ sở khám, chữa bệnh cũng rất lớn. Để đạt mục tiêu 32 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2030, tổng số giường bệnh toàn tỉnh cần tăng lên khoảng 13.025, tức bổ sung gần 3.948 giường so với hiện nay. Điều này đòi hỏi nguồn lực đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế.

Trong khi đó, hoạt động khám, chữa bệnh hiện duy trì khối lượng lớn. Toàn tỉnh ghi nhận gần 3,9 triệu lượt khám bệnh, hơn 322.000 lượt điều trị nội trú, với công suất sử dụng giường bệnh khoảng 80%. Các cơ sở y tế thực hiện hơn 5,56 triệu xét nghiệm, 1,34 triệu lượt chẩn đoán hình ảnh và hơn 46.500 ca phẫu thuật.

Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao, một số kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tiếp tục được triển khai, góp phần giảm chuyển tuyến.

Công tác y tế dự phòng được duy trì, các bệnh truyền nhiễm lưu hành được kiểm soát, không để xảy ra dịch lớn. Việc quản lý bệnh không lây nhiễm được triển khai tại 124/124 xã, phường, đặc khu.

Công tác khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Tuy nhiên, ngành Y tế vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực tại tuyến cơ sở, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, việc kết nối và liên thông dữ liệu còn vướng mắc, trong khi khối lượng rà soát đối tượng, cập nhật kết quả khám và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử còn lớn.

Đối với chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh đã có gần 2,94 triệu người được khám sức khỏe và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 75,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID mới đạt 23,3%.

Công tác chuyển đổi số y tế ghi nhận một số kết quả tích cực. Tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 80,4% theo tổng chi phí; tỷ lệ tra cứu thành công thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 88,8%. Trong số 36 đơn vị triển khai và tổ chức thẩm định bệnh án điện tử, có 18 đơn vị đã công bố trên hệ thống của Bộ Y tế.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hoàn thành các chỉ tiêu được giao, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu ngành Y tế chủ động, đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Lâm Đồng hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đối với chương trình này, các cơ sở y tế cần tăng cường tổ chức khám ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật; đồng thời rà soát những trường hợp chưa khám, vắng mặt hoặc trùng lặp, ưu tiên các nhóm dân cư khó tiếp cận dịch vụ y tế, bảo đảm tiến độ triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi bệnh nhân và hoạt động khám, chữa bệnh; chủ động nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, tham vấn đơn vị tư vấn để triển khai các nhiệm vụ hiệu quả.

Về thu hút đầu tư ngoài ngân sách và xã hội hóa lĩnh vực y tế, Sở Y tế cần chủ động tham mưu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, cần rà soát từng dự án, từng địa bàn, kịp thời điều chuyển vốn ở những dự án không có khả năng thực hiện, tránh tồn đọng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ngành Y tế được yêu cầu tiếp tục củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và y đức; đồng thời hoàn thiện các dự thảo chính sách về thu hút, đãi ngộ, đào tạo nhân lực y tế, giá dịch vụ khám, chữa bệnh và chính sách dân số, trình cấp có thẩm quyền xem xét.