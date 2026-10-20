Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á và Ấn Độ

Ngày 19/10, tại Samarkand, Uzbekistan, ông Rubio tiến hành các cuộc gặp với đại diện 5 quốc gia Trung Á, gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, trong khuôn khổ cơ chế C5+1. Tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ là phái đoàn khoảng 200 lãnh đạo doanh nghiệp, cho thấy Washington không chỉ hướng tới đối thoại chính trị mà còn muốn thúc đẩy các cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư cụ thể.

Sau Uzbekistan, ông Rubio tới Ấn Độ, với các điểm dừng chân tại Mumbai và Jamnagar, bang Gujarat. Chương trình làm việc tập trung vào quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác năng lượng và đầu tư, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương sau nhiều tháng đàm phán.

Việc kết hợp chuyến thăm Trung Á với Ấn Độ cho thấy Washington đang tìm cách mở rộng mạng lưới đối tác, bảo đảm lợi ích năng lượng và củng cố vị thế tại châu Á. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào khả năng Mỹ đưa ra các cam kết kinh tế ổn định và xử lý linh hoạt những khác biệt với đối tác, thay vì chỉ dựa vào sức ép thuế quan và cạnh tranh địa chính trị.