Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-12

Sáng 20-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu TLQPQT Việt Nam năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy phát biểu tại họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP); Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, đồng chủ trì họp báo.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, TLQPQT Việt Nam 2026 có chủ đề “Hòa bình-Hữu nghị-Hợp tác cùng phát triển”, được tổ chức tại sân bay Gia Lâm, trong khu vực có tổng diện tích khoảng 123.800m2 (tăng khoảng 23.800m2 so với triển lãm năm 2024); chia thành 7 khu vực chính, trong đó, khu trưng bày ngoài trời khoảng 24.700m2, khu trưng bày trong nhà khoảng 23.500m2. Đến nay, đã có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày. Đã có 44 đoàn từ 30 nước đăng ký thăm Việt Nam và tham dự triển lãm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng giới thiệu một số điểm mới nổi bật tại triển lãm năm nay.

Các sản phẩm của doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế giới thiệu, trưng bày tại triển lãm gồm: Phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không-không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh thông tin, đã có 44 đoàn từ 30 quốc gia đăng ký thăm Việt Nam và tham dự triển lãm.

Đặc biệt, tại khu trải nghiệm quốc phòng-trò chơi quân sự, khách tham quan triển lãm có cơ hội trải nghiệm lái máy bay MiG-21, xe chiến đấu bộ binh, tàu quân sự thông qua công nghệ thực tế ảo; trải nghiệm công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng mới; trải nghiệm quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ, bắn súng mô phỏng… Ngoài ra, thưởng ngoạn múa rối nước, tham gia trò chơi cờ tư lệnh và chiêm ngưỡng điêu khắc ánh sáng cũng là những nội dung mới hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của khách tham quan tại triển lãm.

Đại diện Ban tổ chức chủ trì họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Lễ khai mạc TLQPQT Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra sáng 10-12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1/ Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1/Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung lễ khai mạc gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, bay trình diễn của lực lượng phòng không-không quân và trình diễn võ thuật của lực lượng đặc công.

Quang cảnh họp báo.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững”, quy mô 145 khách mời, tổ chức từ sáng 11-12; Hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước; các hội thảo chuyên đề tổ chức vào chiều 10-12 và trong các ngày diễn ra triển lãm.

Nhiều phóng viên báo chí trong nước và quốc tế tham dự họp báo.

TLQPQT Việt Nam 2026 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/ 22-12-2026). Đây là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, đa lĩnh vực, góp phần khẳng định đường lối, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Năm 2026 đánh dấu kỳ TLQPQT thứ 3 do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức, nhằm mục đích tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Đây cũng là dịp để Việt Nam chia sẻ chính sách, đường lối đối ngoại quốc phòng; các chủ trương xây dựng Quân đội và phát triển nền CNQP; đồng thời, tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác.

Triển lãm cũng đem tới cơ hội tăng cường hợp tác về CNQP, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực lượng vũ trang; tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho Quân đội. Qua đó, quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do CNQP Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm CNQP.