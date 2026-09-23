Tấm huy chương vàng lịch sử

Trong hành trình giành HCV ASIAD 20, cả 3 võ sĩ Việt Nam đều giành thắng lợi thuyết phục 5-0 ở tứ kết, bán kết và chung kết. Đáng nói, thành tích trên giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công HCV ở nội dung kata đồng đội nữ đã giành được tại ASIAD 19.

Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên với bài thi ở chung kết kata đồng đội nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Là người trực tiếp chỉ đạo các tuyển thủ kata nữ Việt Nam trong hành trình giành HCV ASIAD 20, huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà cho biết: “Chúng tôi đã tập trung chuẩn bị chuyên môn với sự đầu tư kỹ lưỡng nhất. Thành tích này là công sức của từng tuyển thủ và cũng của tập thể đội tuyển karate Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ được Đoàn thể thao Việt Nam giao phó”.

Có mặt trực tiếp tại địa điểm thi đấu, ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam động viên, chúc mừng và trao thưởng tới các võ sĩ tổ kata đồng đội nữ của đội tuyển karate Việt Nam. Tấm HCV đầu tiên này có nhiều giá trị, giúp Đoàn thể thao Việt Nam cởi bỏ áp lực, tự tin hơn trong hành trình tranh tài ASIAD 20.

Để đạt được các động tác kỹ thuật nhuần nhuyễn và chính xác cao như vậy, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã được đội tuyển karate Việt Nam xây dựng mục tiêu và thực hiện tập trung tập huấn kỹ lưỡng nhất từ đầu năm 2026. Trước khi tham dự ASIAD 20, các võ sĩ được tập huấn tại Osaka (Nhật Bản) trong hai chu kỳ quan trọng để giữ được tinh thần và sự hưng phấn trước thi đấu.

Kết thúc trận chung kết và cùng đồng đội giành HCV, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm chia sẻ: “Chúng tôi đã bước vào trận chung kết với sự tập trung nhất. Dĩ nhiên, sự lo lắng là có. Nhưng khi đã tập trung thực hiện bài quyền, tất cả đã kết hợp chính xác nhất. Chúng tôi vinh dự khi giành được tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20".

Thêm thành tích vô địch nội dung kata đồng đội nữ tại ASIAD 20, đội tuyển karate Việt Nam đã có 6 lần giành HCV qua các lần tham dự ASIAD. Trong đó, các võ sĩ kata đồng đội nữ đi vào lịch sử khi bảo vệ thành công HCV. Đây là cột mốc lịch sử khẳng định sự đầu tư đúng hướng của ngành thể thao cùng quyết tâm vượt qua chính mình của các vận động viên.