Xuân Son chấn thương, cơ hội nào mở ra cho hàng công ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan?

Sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son tạo ra khoảng trống đáng kể trên hàng công ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền đạo nhập tịch này không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương, trong khi trước mắt thầy trò HLV Kim Sang-sik là cuộc đối đầu được chờ đợi với ĐT Thái Lan. Không còn Xuân Son, bài toán lúc này không chỉ là tìm một cầu thủ đá ở vị trí tiền đạo cắm mà còn là lựa chọn cách vận hành hàng công phù hợp với những nhân sự còn lại.

Williams Minh Hoàng là lựa chọn đáng chú ý

Trong nhóm tiền đạo hiện có, Williams Minh Hoàng là phương án khả thi nhất. Cầu thủ cao 1,90 m có thể đảm nhiệm vai trò làm điểm tựa trên hàng công, tranh chấp bóng và tạo khoảng trống cho những cầu thủ chơi phía sau. Đây cũng là những phẩm chất mà ĐT Việt Nam có thể cần khi đối đầu với hàng thủ của Thái Lan.

Minh Hoàng đã được trao cơ hội ở trận gặp Philippines và để lại dấu ấn trong bàn mở tỷ số. Tiền đạo này thực hiện đường căng ngang vào khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện để Đình Bắc dứt điểm ghi bàn.

Williams Minh Hoàng là một trong những cái tên đáng chú ý. (Ảnh: VFF)

Nếu HLV Kim Sang-sik muốn duy trì một tiền đạo cắm thực thụ sau khi Xuân Son vắng mặt, Minh Hoàng là một trong những lựa chọn đáng chú ý.

Tuy nhiên, Minh Hoàng không phải bản sao của Xuân Son. Vì vậy, nếu sử dụng cầu thủ này, ĐT Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ phải điều chỉnh cách phối hợp trên hàng công thay vì cố gắng tái hiện hoàn toàn cách chơi trước đây.

Đình Bắc và Hai Long có thể tạo ra cách chơi khác

Đình Bắc cũng là cái tên được nhắc đến khi tìm phương án thay Xuân Son. Khác với một tiền đạo cắm thiên về tranh chấp, Đình Bắc có khả năng di chuyển rộng, tận dụng tốc độ và xuất hiện ở nhiều vị trí trên hàng công. Cầu thủ này vừa ghi bàn vào lưới ĐT Philippines, qua đó tiếp tục tạo dấu ấn trong những trận đấu gần đây của ĐT Việt Nam.

Nếu Đình Bắc được đẩy vào trung tâm, hàng công ĐT Việt Nam có thể trở nên cơ động hơn với những pha hoán đổi vị trí liên tục.

Đình Bắc lần đầu đeo băng đội trưởng ĐT Việt Nam trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Philippines. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Hai Long có thể mang đến một phương án khác. Tiền vệ này từng được tung vào sân thay Xuân Son ở trận gặp ĐT Philippines và có thể chơi ở vị trí cao trong hệ thống tấn công.

Tài Lộc, Gia Hưng cũng nằm trong những phương án của HLV Kim

Ngoài Minh Hoàng, Đình Bắc và Hai Long, HLV Kim Sang-sik còn có những lựa chọn khác trong danh sách đội tuyển như Tài Lộc và Phạm Gia Hưng.

Hai cầu thủ này không phải những cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi nói về vị trí Xuân Son để lại, nhưng việc Xuân Son vắng mặt có thể mở ra cơ hội cho các phương án khác trên hàng công.

Nguyễn Tài Lộc (giữa) là một trong những nhân tố đáng chú ý. (Ảnh: VFF)

Tài Lộc có thể được cân nhắc nếu HLV Kim muốn tăng khả năng di chuyển và phối hợp ở khu vực phía trên. Trong khi đó, Gia Hưng cũng là một phương án để tạo thêm lựa chọn nhân sự, tùy thuộc vào cách ban huấn luyện xây dựng đội hình.

Điểm đáng chú ý là HLV Kim Sang-sik không nhất thiết phải tìm một cầu thủ thay Xuân Son theo kiểu “1 đổi 1”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hoàn toàn có thể sử dụng một hệ thống với nhiều cầu thủ cùng tham gia tấn công để khỏa lấp khoảng trống mà tiền đạo này để lại.

Trận đấu với ĐT Thái Lan sẽ là bài kiểm tra lớn

Việc Xuân Son vắng mặt chắc chắn khiến ĐT Việt Nam phải thay đổi ít nhiều cách tiếp cận trận đấu. Đặc biệt, đối thủ lần này là Thái Lan - đội tuyển vừa có thêm những nhân tố đáng chú ý trở lại đội hình.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không may gặp chấn thương rách cơ đùi sau trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo dự kiến, Xuân Son cần khoảng 6-8 tuần để điều trị và hồi phục. (Ảnh: CLB Thép Xanh Nam Định)

HLV Kim Sang-sik vì thế sẽ phải cân nhắc giữa một tiền đạo cắm có thể hình như Minh Hoàng, sự cơ động của Đình Bắc, khả năng kết nối của Hai Long và những phương án khác như Tài Lộc hay Gia Hưng.

Xuân Son không thể ra sân, nhưng khoảng trống trên hàng công ĐT Việt Nam sẽ được lấp đầy bằng một cá nhân hay bằng một cách chơi mới? Đây có thể là một trong những dấu hỏi đáng chờ đợi nhất trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan.