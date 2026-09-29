Trương Vinh Hiển dẫn đội hình dự MLP Asia 2026

Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân từng giành HCV đôi nam tại Beijing Open và Ho Chi Minh City Open 2026.

Đội hình Viet Panthers dự giải gồm Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huỳnh, Ken Tam, Tama Shimabukuro và Kaitlyn Christian. Minh Quân giữ vai trò đội trưởng.

Ba VĐV Việt Nam đều đã có dấu ấn tại hệ thống PPA Tour Asia. Minh Quân và Vinh Hiển từng giành HCV đôi nam tại Beijing Open và Ho Chi Minh City Open 2026. Vinh Hiển cũng có kinh nghiệm thi đấu ở cả đôi nam và đôi nam nữ.

Sophia Nhi Huỳnh từng kết hợp cùng Ken Tam và giành HCV đôi nam nữ tại Skechers Shenzhen Open vào tháng 8/2026. Kết quả này giúp bộ đôi trở thành một trong những phương án đáng chú ý ở nội dung phối hợp nam nữ khi bước vào mùa giải mới.

Trong nhóm VĐV quốc tế, Kaitlyn Christian có nền tảng quần vợt nổi bật. Trước khi chuyển sang pickleball, cô từng thi đấu chuyên nghiệp và đạt hạng 38 thế giới nội dung đôi nữ trên bảng xếp hạng WTA. Tama Shimabukuro cũng mang đến kinh nghiệm thi đấu ở nhiều nội dung khác nhau.

MLP Asia 2026 dự kiến khởi tranh ngày 13/11. Theo kế hoạch ban đầu, giải có sáu ngày thi đấu trong tháng 11 trước khi bước vào bán kết và chung kết trong tháng 12. Chặng đấu tại Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 21/11.

Giải được tổ chức theo mô hình đồng đội, với các đội gắn với từng thị trường. Đây là điểm khác biệt so với phần lớn hệ thống thi đấu pickleball hiện nay, nơi VĐV chủ yếu tranh tài theo từng nội dung riêng như đơn, đôi nam, đôi nữ hoặc đôi nam nữ.

Việc lựa chọn Minh Quân, Vinh Hiển và Sophia Nhi Huỳnh cho thấy đội hình ưu tiên những VĐV đã có thành tích tại PPA Tour Asia, đồng thời bổ sung các tay vợt quốc tế có kinh nghiệm thi đấu đa dạng.

Bên cạnh MLP Asia, một giải pickleball đồng đội trong nước cũng được lên kế hoạch triển khai từ năm 2027. Tên giải, thể thức, tiêu chí tham dự và lịch thi đấu cụ thể hiện chưa được công bố.