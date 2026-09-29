Nguyễn Xuân Son trở về Hà Nội, tiếp tục điều trị chấn thương

Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, Trưởng đoàn Trần Anh Tú (phải) và HLV trưởng Kim Sang-sik chia tay Xuân Son

Chuyến bay của Xuân Son khởi hành từ Jakarta lúc 1h30 và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 5h34, sớm hơn dự kiến gần một giờ. Gia đình đã có mặt tại sân bay đón tiền đạo ĐT Việt Nam, sau đó cùng anh di chuyển về Ninh Bình (Nam Định cũ).

Xuân Son gặp chấn thương trong thời gian thi đấu cùng ĐT Việt Nam. Sau khi được kiểm tra y tế tại Indonesia, tiền đạo này được xác định bị tổn thương cơ đùi sau và dự kiến cần khoảng 4-6 tuần để hồi phục.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt cũng như quá trình điều trị, Xuân Son bày tỏ nguyện vọng được trở về Việt Nam. HLV trưởng Kim Sang-sik đã đồng ý để tiền đạo này tạm chia tay đội tuyển, tập trung hoàn toàn cho việc phục hồi.

Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với CLB chủ quản để theo dõi sát tình trạng của Xuân Son, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết nhằm giúp cầu thủ này có điều kiện điều trị và phục hồi tốt nhất.

Trước khi rời Indonesia, Xuân Son nhận được sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, Ban huấn luyện và các đồng đội tại ĐT Việt Nam.

Xuân Son chụp ảnh với người hâm mộ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam kiêm Trưởng đoàn Trần Anh Tú động viên tiền đạo này giữ tinh thần tích cực, tập trung điều trị để sớm hồi phục, trở lại sân cỏ và tiếp tục đóng góp cho CLB cũng như ĐT Việt Nam.

Trong thời gian Xuân Son trở về nước điều trị, ĐT Việt Nam tiếp tục hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Với thời gian hồi phục dự kiến từ 4-6 tuần, trước mắt tiền đạo này sẽ tập trung thực hiện chương trình điều trị và phục hồi trước khi tính đến thời điểm trở lại tập luyện, thi đấu.