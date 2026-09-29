Việt Nam gặp thách thức lớn trước màn đại chiến Thái Lan

Trước màn chạm trán nảy lửa tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, thời tiết tại thành phố Bandung bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Những trận mưa lớn trút xuống rải rác từ ngày 27 đến 28/9 đã ảnh hưởng không nhỏ đến lịch tập luyện của hai thế lực hàng đầu bóng đá Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam tập luyện dưới trời mưa tại Bandung

Truyền thông Thái Lan liên tục cập nhật về tình hình bão gió tại Indonesia. Cựu danh thủ Kawin Thamsatchanan, hiện là thành viên ban huấn luyện "Voi chiến" thậm chí đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh mưa dông kèm dòng trạng thái dí dỏm:" Cơn bão dường như đã di chuyển từ Thái Lan sang Indonesia".

Đứng trước biến số thời tiết, HLV Kim Sang-sik buộc phải hành động nhanh chóng để bảo vệ quân số. Trong buổi tập tối 27/9, trước nguy cơ chấn thương do mặt sân trơn trượt, chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức chủ động giảm khối lượng vận động cho các học trò.

Nhóm trụ cột vừa vắt sức ở chiến thắng 1-0 trước Philippines chủ yếu thực hiện các bài tập thả lỏng, hồi phục. Trong khi đó, dàn cầu thủ còn lại hoàn thành bài tập chiến thuật dưới sự giám sát chặt chẽ. Bước sang buổi tổng duyệt cuối cùng ngày 28/9, ban huấn luyện tiếp tục ưu tiên việc duy trì thể trạng tối ưu. Việc tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son chia tay giải đấu vì chấn thương càng khiến "Những chiến binh Sao Vàng" phải cẩn trọng tối đa với bài toán thể lực.

Tuyển Việt Nam đối mặt thử thách thời tiết trước đại chiến Thái Lan

Cơn mưa kéo dài đe dọa trực tiếp đến chất lượng chuyên môn trên SVĐ Si Jalak Harupat. Khi thảm cỏ bị sũng nước, trái bóng sẽ di chuyển với tốc độ nhanh hơn cùng độ nảy cực kỳ khó đoán. Điều này gây cản trở lớn cho các pha phối hợp nhóm, chuyền ngắn hay hãm bóng cự ly hẹp.

Cả Việt Nam và Thái Lan đều là những tập thể ưu chuộng lối đá kiểm soát, sở hữu nhiều nhân tố giàu kỹ thuật. Do đó, việc mặt sân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn có thể triệt hạ ưu thế phối hợp nhỏ của hai bên. Đội bóng nào thích nghi nhanh hơn, duy trì sự tập trung ở những đường chuyền quyết định và hạn chế tối đa sai lầm cá nhân sẽ nắm lợi thế cực lớn để kết liễu đối thủ.

Việt Nam và Thái Lan sẵn sàng cho cuộc đối đầu quyết định ngôi đầu

Trận đọ sức lúc 19h30 ngày 29/9 được coi là "trận chung kết sớm" của bảng B Division 1 trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026. Dù cùng bỏ túi 3 điểm ở ngày ra quân, Thái Lan tạm xếp trên nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng (+4 so với +1 của Việt Nam).

Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan cho ngôi đầu bảng B vào 19h30 ngày 29/9

Trong bối cảnh thể thức giải đấu chỉ trao tấm vé đi tiếp duy nhất cho đội đầu bảng, trận đại chiến trên sân Si Jalak Harupat hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng ngột ngạt. Thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ cần vượt qua đối thủ truyền kiếp mà còn phải chiến thắng cả "cơn đau đầu" mang tên thời tiết để mở rộng cánh cửa bước vào trận chung kết.