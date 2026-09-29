Giành Huy chương vàng ASIAD, VĐV cầu mây nhận thưởng và đãi ngộ hơn 1,2 tỷ đồng

Nếu tính cả các chính sách trong chu kỳ 4 năm, mỗi vận động viên có thể được hưởng tổng cộng khoảng 1,24 tỷ đồng từ hai chính sách của Nhà nước.

Các cô gái đội cầu mây nữ Việt Nam trên bục nhận Huy chương vàng. Ảnh: Bùi Lượng

Chiến thắng trước Philippines trong trận chung kết sáng 29-9 đã mang về tấm HCV lịch sử cho cầu mây Việt Nam tại ASIAD 20. Thành tích này cũng mở ra những khoản thưởng và chế độ đãi ngộ đáng kể dành cho các vận động viên.

Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hiện đang có hiệu lực, vận động viên giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng. Đây là khoản thưởng thành tích được chi trả theo quy định của Nhà nước.

Đáng chú ý, ngoài khoản thưởng một lần 280 triệu đồng, vận động viên giành HCV ASIAD còn được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng, tính từ thời điểm đạt thành tích tại Đại hội đến kỳ Đại hội tiếp theo.

Nếu tạm tính một chu kỳ ASIAD khoảng 4 năm, tương đương 48 tháng, khoản đãi ngộ này tương ứng khoảng 960 triệu đồng/người. Như vậy, cộng với 280 triệu đồng tiền thưởng HCV, mỗi vận động viên có thể được hưởng khoảng 1,24 tỷ đồng từ hai chính sách của Nhà nước trong cả chu kỳ.

Với 3 vận động viên cùng lập thành tích HCV ở nội dung đôi nữ cầu mây, tổng giá trị theo cách tính trên có thể lên tới khoảng 3,72 tỷ đồng trong 48 tháng, nếu các điều kiện hưởng chế độ được đáp ứng đầy đủ.

Con số này chưa bao gồm các khoản thưởng nóng và những phần thưởng khác. Đáng chú ý, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có mức thưởng nóng 200 triệu đồng dành cho đội tuyển sau chiến tích tại ASIAD 20. Ngoài ra, các vận động viên còn có thể nhận thưởng từ liên đoàn, đơn vị chủ quản, địa phương và các nhà tài trợ.

Trong số những người góp công vào tấm HCV lịch sử của cầu mây Việt Nam có Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly, hai vận động viên thuộc biên chế thể thao Hà Nội. Vì vậy, bên cạnh các chế độ chung của Nhà nước, hai tuyển thủ còn được hưởng chính sách khen thưởng, đãi ngộ của thành phố.

Theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, vận động viên Hà Nội giành HCV ASIAD được thưởng 140 triệu đồng/huy chương.

Như vậy, Thu Trang và Khánh Ly mỗi người có thêm 140 triệu đồng tiền thưởng thành tích của Hà Nội, bên cạnh 280 triệu đồng tiền thưởng HCV theo quy định của Nhà nước.

Đặc biệt, Hà Nội cũng áp dụng chế độ đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên thể thao thành tích cao. Theo chính sách này, vận động viên Hà Nội giành HCV ASIAD được hưởng 33,5 triệu đồng/người/tháng theo chu kỳ Đại hội.

Nếu tạm tính 48 tháng, riêng khoản đãi ngộ đặc thù của Hà Nội tương đương khoảng 1,608 tỷ đồng/người. Khoản này được tính theo chu kỳ và điều kiện hưởng chính sách, không phải khoản tiền được nhận một lần ngay sau khi giành HCV.

Như vậy, riêng hai tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly, bên cạnh khoản thưởng HCV và chế độ đãi ngộ của Nhà nước, còn có thêm 140 triệu đồng tiền thưởng của Hà Nội cùng chế độ đãi ngộ đặc thù của Thủ đô.

HLV Hoàng Thị Thái Xuân, một trong những huấn luyện viên của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam và thuộc thể thao Hà Nội, cũng được hưởng chế độ theo quy định dành cho huấn luyện viên có vận động viên đạt thành tích cao.

Tấm HCV ASIAD 20 vì thế không chỉ mang ý nghĩa lịch sử đối với cầu mây Việt Nam, mà còn cho thấy những chính sách khen thưởng, đãi ngộ ngày càng cụ thể dành cho những vận động viên chinh phục đấu trường đỉnh cao châu lục. Đây cũng là nguồn động viên để các tuyển thủ tiếp tục duy trì tập luyện, thi đấu và hướng tới những mục tiêu mới trong chu kỳ ASIAD tiếp theo.