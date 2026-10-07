Sức trẻ ở Tà Xi Láng

Tà Xi Láng là xã vùng cao có tỷ lệ hộ nghèo thuộc nhóm cao của tỉnh. Địa hình đồi núi cao, nhiều khu vực đất dốc; khí hậu khắc nghiệt vào mùa đông khiến sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn. Trong điều kiện ấy, lựa chọn cây trồng phù hợp với đất đai, khí hậu, có khả năng tạo sinh kế trở thành một trong những hướng đi được tuổi trẻ địa phương quan tâm.

Đoàn viên, thanh niên xã Tà Xi Láng trao đổi kinh nghiệm về mô hình trồng thử nghiệm su su.

Từ những diện tích đất sản xuất hiệu quả thấp, anh Hờ A Dê và Sùng A BLồng ở thôn Xá Nhù đã mạnh dạn tham gia mô hình trồng su su do Đoàn Thanh niên xã Tà Xi Láng hỗ trợ thử nghiệm với diện tích 2 ha.

Anh Sùng A BLồng chia sẻ: Gia đình tôi có hơn 1 ha đất đồi, trước đây chỉ trồng ngô nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Địa hình ở đây khá dốc, khí hậu lại khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao, mùa đông còn có sương muối nên khó tìm được cây trồng thích hợp.

Từ định hướng của Đoàn Thanh niên xã, tháng 5/2026, anh Dê và anh Blồng chuyển sang trồng su su. Để mô hình có điều kiện phát triển, Đoàn Thanh niên xã đã hỗ trợ kinh phí làm giàn, giống, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, ủ phân hữu cơ.

Dù xuống giống khá muộn nhưng năng suất ước đạt khoảng 30 tấn quả/ha/năm. Đáng chú ý, đầu ra sản phẩm bước đầu được kết nối với các trường học trên địa bàn, tạo thêm niềm tin cho người dân khi chuyển đổi cây trồng.

Hiệu quả kinh tế này vượt ngoài mong đợi. Sang năm, chúng tôi sẽ mở rộng thêm diện tích và trồng thêm một số loại rau ngắn ngày để cung cấp cho trường học - anh Hờ A Dê chia sẻ.

Không chỉ thử nghiệm cây trồng mới, tuổi trẻ Tà Xi Láng còn tìm hướng khai thác lợi thế cây đào theo hướng hàng hóa, tạo giá trị kinh tế lâu dài. Từ năm 2020, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tà Xi Láng - Hờ A Do đã tiên phong trồng hơn 500 gốc đào bằng cách ươm hạt. Sau 3 năm, cây cho hoa, anh tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên làm theo.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tà Xi Láng - Hờ A Do (ngoài cùng bên trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng đào rừng bằng cách ươm hạt với đoàn viên, thanh niên.

Trong các đợt Tết trồng cây hằng năm, Đoàn Thanh niên xã đều giao chỉ tiêu trồng đào tại 3/4 chi đoàn có điều kiện khí hậu phù hợp. Nhờ đó, đến nay, gần 20 ha đào đã được gieo trồng, mở thêm sinh kế cho người dân mỗi dịp tết đến, xuân về.

Anh Vàng A Thớ cho biết: “Trồng đào vừa được bán cành, vừa được bán quả. Cứ tháng 12 hằng năm, thương lái ở Hà Nội, Hải Phòng đã lên tận vườn xem đào, đặt cọc trước, đến gần Tết đánh xe lên chở về. Gia đình tôi có hơn 500 gốc đào, mỗi năm cũng thu hơn 30 triệu đồng. Cành bé cũng được 3 - 4 trăm nghìn đồng, cành to đẹp có thể lên tới vài triệu đồng”.

Ở Tà Xi Láng, màu áo xanh còn hiện diện qua những việc làm gắn với cộng đồng. Đặc thù thanh niên địa phương đi làm ăn xa khá nhiều khiến việc tập hợp lực lượng, duy trì phong trào ở cơ sở không dễ. Bởi vậy, Đoàn Thanh niên xã xác định muốn thu hút đoàn viên thì hoạt động phải thiết thực, gắn với những nhu cầu cụ thể của người dân.

Đoàn viên, thanh niên xã Tà Xi Láng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Khi triển khai một phong trào, bản thân tôi và các bí thư chi đoàn trước hết phải tiên phong; nội dung phong trào cần cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp và ý nghĩa với địa phương. Khi đoàn viên thấy những việc mình làm mang lại hiệu quả, các bạn sẽ có thêm động lực để gắn bó và đóng góp cho quê hương. Hờ A Do - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tà Xi Láng

9 tháng năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Tà Xi Láng đã triển khai 2 công trình cùng nhiều phần việc thanh niên. Trong đó, “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên với các hoạt động thu gom rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật; làm sạch đường giao thông nông thôn, cống, rãnh, lòng suối; trồng cây xanh và hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.

Đoàn viên, thanh niên xã Tà Xi Láng tham gia giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mở rộng mặt đường giao thông nông thôn.

Đặc biệt trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ xã Tà Xi Láng đã phối hợp với Đoàn sinh viên tình nguyện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 3 km, 50 bóng đèn năng lượng mặt trời.

Ngoài ra còn trao tặng, lắp đặt 80 bộ đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân; hoàn thành nhà vệ sinh cộng đồng tại chòm Tà Cao, thôn Xá Nhù; khu vui chơi thiếu nhi tại Nhà văn hóa xã; trao tặng tủ sách cho các điểm trường và nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

80 bộ đèn năng lượng mặt trời được Đoàn xã kết nối trao tặng cho các hộ dân.

Qua mỗi phần việc, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã có thêm cơ hội khẳng định vai trò của mình; người dân thêm tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ tại địa phương.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Tà Xi Láng sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhân rộng những mô hình phù hợp để đoàn viên, thanh niên vừa phát triển kinh tế, vừa phát huy vai trò xung kích trong xây dựng quê hương.

Mỗi mô hình, mỗi công trình không chỉ tạo thêm giá trị cho cuộc sống hôm nay, mà còn gieo niềm tin để tuổi trẻ Tà Xi Láng mạnh dạn tìm hướng đi mới, gắn bó và góp sức dựng xây quê hương.