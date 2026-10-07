'Bác sĩ trẻ số' - Đột phá quản lý sức khỏe cộng đồng từ dữ liệu

Trong 70 cá nhân tiêu biểu được Trung ương Hội LHTN Việt Nam lựa chọn trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, ThS.BS Đỗ Doãn Bách - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai), được ghi nhận với sáng kiến xây dựng mô hình "Bác sĩ trẻ số".

Sáng kiến "Mô hình bác sĩ trẻ số - Kết nối quản lý sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe của Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội trong kỷ nguyên chuyển đổi số" được Đỗ Doãn Bách và các cộng sự chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai xuất phát từ yêu cầu đổi mới hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ và nhu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân theo hướng liên tục, cá thể hóa.

Điểm đáng chú ý của mô hình là không chỉ đưa các hoạt động của Hội lên nền tảng số, mà hướng tới ứng dụng công nghệ vào quản lý sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình, kết hợp giữa hoạt động chuyên môn, tình nguyện và quản lý hội viên.

BS Đỗ Doãn Bách thăm khám cho người dân Phú Yên. Ảnh: BSCC

Theo BS Bách, hệ thống quản lý người bệnh được thiết kế với các chức năng phân tầng nguy cơ, lập kế hoạch chăm sóc cá thể hóa, cảnh báo tái khám, theo dõi điều trị và đánh giá kết quả chăm sóc.

Cùng với đó, anh đề xuất xây dựng kho dữ liệu sức khỏe tập trung, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe cá nhân, nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách, phù hợp với định hướng phát triển dữ liệu số quốc gia theo Nghị quyết 72/NQ-CP.

Để hỗ trợ công tác quản lý, các dashboard quản trị và hệ thống báo cáo thời gian thực cũng được xây dựng, nhằm theo dõi hoạt động chuyên môn, hoạt động Hội và các chương trình khám chữa bệnh tình nguyện.

Từ hoạt động tình nguyện đến quản lý sức khỏe có hệ thống

Cùng với việc xây dựng nền tảng công nghệ và dữ liệu, mô hình đặt trọng tâm vào con người - những thầy thuốc trực tiếp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chính vì thế sẽ đào tạo đội ngũ thầy thuốc trẻ về chuyển đổi số, quản lý bệnh mạn tính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hồ sơ sức khỏe điện tử và truyền thông y tế trên nền tảng số.

Các chương trình truyền thông sức khỏe tập trung vào những vấn đề thiết thực như phòng chống bệnh tim mạch, đột quỵ, tăng huyết áp và các bệnh không lây nhiễm, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

"Bác sĩ trẻ" đồng thời kết nối Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội với các bệnh viện, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để triển khai khám bệnh, sàng lọc, tư vấn sức khỏe và chăm sóc cộng đồng. Việc kết hợp bác sĩ, điều dưỡng, hồ sơ sức khỏe điện tử và nền tảng số hướng tới quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục.

"Điểm khác biệt nằm ở việc các hoạt động chăm sóc sức khỏe không chỉ được tổ chức theo từng đợt, mà từng bước được kết nối thành một quá trình theo dõi và quản lý có hệ thống. Qua đó, đội ngũ thầy thuốc trẻ có thêm công cụ để phối hợp chuyên môn, quản lý hoạt động và duy trì kết nối với cộng đồng", BS Bách cho biết thêm.

Những cách làm trên được đặt trong định hướng chung lấy "Chuyên môn làm nền tảng - Chuyển đổi số là động lực - Dữ liệu là tài sản - Người dân là trung tâm phục vụ". Đây cũng là định hướng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hội viên, tổ chức các hoạt động tình nguyện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Qua đó, mô hình không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế và Trung ương Hội LHTN Việt Nam mà còn cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72/NQ-CP thông qua việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu sức khỏe, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong y tế, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân và tạo tiền đề để nhân rộng mô hình tại các Hội Thầy thuốc trẻ trên cả nước.

Với BS Đỗ Doãn Bách, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở việc ứng dụng một công nghệ mới, mà ở nỗ lực tìm cách để công nghệ hỗ trợ những công việc căn bản của người thầy thuốc: theo dõi người bệnh tốt hơn, kết nối các nguồn lực hiệu quả hơn và đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần cộng đồng hơn.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng do Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội triển khai tại xã Thường Tín tháng 8/2026. Ảnh: Tuấn Anh

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh (tiền thân là Giải thưởng 15 tháng 10) là giải thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam dành cho những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc, được trao trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10).

Năm 2026, giải thưởng được trao cho 70 cá nhân tiêu biểu, với đối tượng xét chọn được mở rộng, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cán bộ Hội, cán bộ Đoàn làm công tác Hội, hội viên, thanh niên và cán bộ làm công tác thanh niên trong nhiều lực lượng.

Mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam, giải thưởng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay: tiếp nối truyền thống, không ngừng rèn luyện, dấn thân và cống hiến vì cộng đồng, vì nhân dân.

Với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam", trong hai ngày 10 và 11/10, chuỗi hoạt động cấp Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông kinh Nghĩa thục (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Các hoạt động gồm: Lễ chào cờ, Chặng 7 và Tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026; Hoạt động "Ngày thứ Bảy tình nguyện"; Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026; Triển lãm 70 năm Hội LHTN Việt Nam; Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" năm 2026; Đại nhạc hội thanh niên 2026.

Ban Tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, các hoạt động tập trung tái hiện và khẳng định chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội; tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên; đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết, chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên trong giai đoạn mới. Ông Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng cho biết, trong chuỗi hoạt động, Ban tổ chức sẽ tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2026 cho 15 cá nhân tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.