Dữ liệu dùng chung - Nền móng của quản trị đô thị thông minh

Chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ một đơn vị còn nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đến nay, Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã có những bước đi, cách làm phù hợp, nhất là phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, tăng trưởng bền vững. Nếu như năm 2004, doanh thu đạt 50 tỷ đồng, thì trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất đạt hơn 1.226 tỷ đồng, doanh thu đạt gần 740 tỷ đồng. Vừa qua, sự kiện khởi công dự án đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng vào ngày 10-8 là điểm nhấn khẳng định thương hiệu và khát vọng Sông Thu...