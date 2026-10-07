Dữ liệu dùng chung - Nền móng của quản trị đô thị thông minh
Hà Nội đặt mục tiêu lọt vào nhóm 50 TP thông minh hàng đầu thế giới trước năm 2030. Trong mục tiêu này, công nghệ, hạ tầng và chuyển đổi số được cho là điều kiện cần. Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành bại của đô thị thông minh lại không nằm ở số lượng ứng dụng hay thiết bị. Bên cạnh năng lực tổ chức, Hà Nội xác định liên thông và dữ liệu dùng chung là nền móng của quản trị đô thị thông minh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-lieu-dung-chung-nen-mong-cua-quan-tri-do-thi-thong-minh-421265.htm