Ứng dụng công nghệ, dữ liệu số để xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu quốc gia

Ra mắt ngày 22/10/2024, Chuyên trang thương hiệu quốc gia (thuonghieuquocgia.nhandan.vn) do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công thương triển khai, từng bước trở thành kênh thông tin hiệu quả trong quảng bá, phát triển và bảo vệ thương hiệu Việt, thông qua việc cung cấp một nền tảng thông tin chính thống, hiện đại và toàn diện về các sản phẩm và doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia.

Theo đồng chí Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Công thương, nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng, phát triển thương hiệu trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tăng cường ứng dụng dữ liệu và công nghệ số; số hóa thông tin thị trường, hồ sơ doanh nghiệp và sản phẩm; phát triển các hình thức xúc tiến trên nền tảng số; đẩy mạnh quảng bá Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp và sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia trên các nền tảng số và các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới.

Cùng với đó, Bộ Công thương sẽ tăng cường phối hợp các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan báo chí, tạo sự liên kết chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp.

Góp phần cụ thể hóa những định hướng về xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp trong giai đoạn mới, Báo Nhân Dân, Bộ Công thương phối hợp Công ty cổ phần VCCorp triển khai đổi mới giao diện Chuyên trang thương hiệu quốc gia.

Giao diện mới được phát triển theo định hướng đa nền tảng, kết hợp dữ liệu chính thống với công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI), mang lại phương thức tiếp cận thông tin trực quan, thuận tiện và có chiều sâu. Đây là bước phát triển quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị của chuyên trang trong giai đoạn mới.

Giao diện mới của Chuyên trang thương hiệu quốc gia (thuonghieuquocgia.nhandan.vn) được thiết kế hiện đại, tích hợp công nghệ AI nhằm hỗ trợ tra cứu dữ liệu thuận tiện và chuẩn xác.

Theo bà Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VCCorp: “Được công nhận thương hiệu quốc gia là một giá trị lớn đối với doanh nghiệp. Điều quan trọng là làm sao để giá trị đó được thị trường biết đến và khai thác hiệu quả, để người tiêu dùng, đối tác có thể dễ dàng tìm hiểu về sản phẩm, năng lực doanh nghiệp và kết nối khi có nhu cầu. Vì vậy, yêu cầu cốt lõi của lần nâng cấp này là chuyển từ một trang thông tin thuần túy thành một nền tảng dữ liệu số chuẩn xác và tin cậy, nơi thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm thương hiệu quốc gia được tập trung, tổ chức khoa học và thuận tiện tra cứu. Với thế mạnh về công nghệ và truyền thông, VCCorp mong muốn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn giá trị của danh hiệu thương hiệu quốc gia.”

Trong quá trình phát triển chuyên trang, Báo Nhân Dân, Bộ Công thương và VCCorp (đơn vị phối hợp vận hành và truyền thông cho chuyên trang) sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm.

Giao diện trang thông tin doanh nghiệp thương hiệu quốc gia trên Chuyên trang thương hiệu quốc gia Việt Nam, tích hợp thông tin, hình ảnh và dữ liệu nổi bật về doanh nghiệp, sản phẩm và thành tựu, hỗ trợ tra cứu và quảng bá thương hiệu Việt.

Thứ nhất, tổ chức dữ liệu chính thống về doanh nghiệp và sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia thành một hệ thống thông tin dễ tìm kiếm, dễ tiếp cận và tra cứu, giúp người tiêu dùng và đối tác nhận diện sản phẩm được công nhận, tìm hiểu năng lực doanh nghiệp và thuận tiện kết nối với các đầu mối phù hợp. Thông tin được bảo đảm tính chính xác, có nguồn rõ ràng và được cập nhật thường xuyên.

Thứ hai, tăng cường khả năng đưa thông tin đến đúng đối tượng có nhu cầu. Chuyên trang được đầu tư về công nghệ, hạ tầng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ việc tổ chức, tìm kiếm và phân phối nội dung; đồng thời phát huy thế mạnh của hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và đối tác. Qua đó, công nghệ và truyền thông được kết hợp nhằm giúp người dùng tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp và sản phẩm thương hiệu quốc gia.

Thứ ba, từng bước mở rộng khả năng kết nối và tiếp cận quốc tế. Chuyên trang được định hướng phát triển nội dung đa ngôn ngữ, giúp đối tác nước ngoài thuận tiện tìm hiểu về sản phẩm và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp thương hiệu quốc gia với các địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại, đối tác và cộng đồng đầu tư, qua đó góp phần mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Việc nâng cấp chuyên trang được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá và khai thác giá trị của thương hiệu quốc gia, tạo điều kiện để thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm được tiếp cận rộng rãi, các nhu cầu hợp tác được kết nối thuận lợi hơn, từ đó góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam.

Lễ khai trương giao diện mới chuyên trang thương hiệu quốc gia (thuonghieuquocgia.nhandan.vn) sẽ tổ chức ngày 16/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 01 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội)