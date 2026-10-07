Đồng Tháp ra mắt Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - thêm bệ phóng cho cộng đồng khởi nghiệp

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt, chính thức đưa Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp vào hoạt động.

Đây là đầu mối kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận thị trường, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Tham dự có các đồng chí: Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Ngô Huỳnh Quang Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp; Phạm Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Cục Đổi mới sáng tạo thuộc Bộ KH&CN; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các xã, phường cùng đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (thứ 3 từ trái sang), cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Việc đưa Không gian vào vận hành là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nhu cầu phát triển của địa phương.

Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Lễ ra mắt Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp, kỳ vọng Không gian trở thành “bệ phóng” chung cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. Tại đây, người khởi nghiệp, doanh nghiệp có thể tiếp cận không gian làm việc, tư vấn pháp lý, thông tin thị trường, cố vấn và nguồn lực đầu tư để từng bước biến ý tưởng thành sản phẩm, phát triển doanh nghiệp.

Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái nhấn mạnh, hoạt động của Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; tăng cường liên kết doanh nghiệp với viện, trường, tổ chức trung gian, cơ quan nhà nước và cộng đồng. Đồng thời, gắn đổi mới sáng tạo với chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận nền tảng số, giải pháp công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp.

Theo Giám đốc Sở KH&CN, hiệu quả hoạt động cần được đánh giá bằng số sản phẩm được thương mại hóa, doanh nghiệp tăng trưởng và mô hình được nhân rộng. Các địa phương cần phát hiện, giới thiệu ý tưởng từ cơ sở; doanh nghiệp chủ động đặt hàng nghiên cứu; viện, trường đưa tri thức, kết quả nghiên cứu đến với sản xuất và đời sống.

Toàn cảnh Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp trên đường Nguyễn Quang Diêu, phường Cao Lãnh, nơi kết nối, ươm tạo và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp phát triển sản phẩm, tiếp cận thị trường. (Ảnh: Tuấn Kiệt)

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số được thành lập theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 31-7-2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN, thực hiện các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ về chuyển đổi số, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ chương trình.

Các nhóm nhiệm vụ của Trung tâm bao gồm hỗ trợ xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; vận hành hạ tầng, nền tảng và hệ thống thông tin dùng chung; hỗ trợ quản trị, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin. Trong lĩnh vực khởi nghiệp, Trung tâm quản lý, vận hành Không gian; cung cấp dịch vụ tư vấn, ươm tạo, đào tạo, chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường và huy động nguồn lực phát triển hệ sinh thái.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, cho biết, Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được bố trí khu làm việc chung, trưng bày sản phẩm, kết nối cộng đồng, ươm tạo, thử nghiệm sản phẩm và hội trường đa chức năng. Khối ươm tạo có thiết bị hỗ trợ thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, hướng đến những lĩnh vực gắn với lợi thế nông nghiệp, chế biến và sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp.

Từ nay đến cuối năm 2026, Trung tâm tập trung hoàn thiện quy trình vận hành, số hóa đăng ký sử dụng và xây dựng mạng lưới đối tác. Đơn vị phấn đấu thu hút 8 - 12 doanh nghiệp, nhóm dự án sử dụng khu làm việc chung; kết nối 30 - 40 chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ; lựa chọn 3 - 5 doanh nghiệp, dự án để hỗ trợ thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm tại khối ươm tạo.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan khẳng định, giá trị của Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải được tạo ra từ hiệu quả kết nối và kết quả thực tế. Trung tâm cam kết vận hành theo hướng mở, thiết thực, lấy nhu cầu và giá trị mang lại cho doanh nghiệp, người dân làm trọng tâm, từng bước trở thành địa chỉ tin cậy đưa sáng kiến đến với thị trường.

MỸ LÝ - M.T