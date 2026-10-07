Tablet Honor Pad X7b giá rẻ, hiếm hoi hỗ trợ thẻ MicroSD

Honor phù hợp với âm thanh tiến trình mẫu máy tính bảng phổ thông mới mang tên Honor Pad X7b trên trang web toàn cầu. Mặc dù sở hữu mức giá rất dễ tiếp cận, thiết bị vẫn được trang bị nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng như màn hình tần số quét 90Hz, pin dung lượng có khả năng mở rộng linh hoạt bộ nhớ tối đa.

Máy tính bảng Honor Pad X7b sơ hữu thiết kế kim loại nguyên khối cứng cáp nhưng ngọn nhẹ.

Honor Pad X7b có thiết kế kim loại nguyên khối cứng cáp, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng vượt tầm giá. Mặc dù tích hợp pin lớn, máy vẫn được giữ ở độ cao 8,48 mm cùng trọng lượng nhẹ 447 gram, giúp người dùng dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

Mặt trước của thiết bị là màn hình kích thước 9,7 inch với độ phân giải 2,052 x 1.152 pixel, hỗ trợ độ sáng tối đa 500 nit và phủ 100% dải màu sRGB. Mặc dù phần ranh giới màn hình tương đối dày khi tỷ lệ hiển thị chỉ đạt 81%, nhưng bù lại tần số quét 90Hz mang đến trải nghiệm vuốt vuốt mượt mà.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng tích hợp các công nghệ bảo vệ mắt như sách điện tử đọc chế độ, giảm ánh sáng xanh ở cấp độ phần mềm cùng tính năng điều chỉnh độ sáng linh hoạt.

Sở hữu cấu hình phổ thông, nhưng mẫu tablet này sở hữu nhiều ưu điểm như hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng, pin 8.000 mAh.

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Snapdragon 685, một con chip dòng phổ thông tuy ra mắt đã lâu nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu xem phim, lướt web hay xử lý công việc cơ bản hàng ngày.

Máy đi kèm dung lượng RAM 4GB, hỗ trợ mở rộng thêm 4GB RAM Lấy ảo từ bộ nhớ để tối đa hóa khả năng. Dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn đạt 128GB, đồng thời người dùng có thể thoải mái mở rộng không gian lưu trữ qua thẻ nhớ microSD tối đa 2TB.

Ngoài ra, Honor Pad X7b còn được thể hiện là một thiết bị gia đình toàn diện nhưng lại đặc biệt quan trọng đối với người dùng tuổi nhỏ.

Honor Pad X7b được định hình là thiết bị gia đình, nhắm đến trẻ em.

Máy được trang web là một không gian giải trí riêng dành riêng cho trẻ em, cung cấp giao diện trực quan, màu sắc sinh động cùng kho nội dung phong phú được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp với từng độ phát triển phát triển. Đi kèm với đó là hệ thống kiểm soát của phụ huynh nhiều lớp vô cùng linh hoạt.

Điểm cộng lớn nhất trên Honor Pad X7b có dung lượng pin 8.000 mAh. Theo công bố từ Honor, lượng sử dụng này cho phép xem phim liên tục trong 16 giờ, đọc danh sách trong 21 giờ hoặc duy trì ở chế độ chờ lên tới 82 ngày.

Về giá bán, phiên bản cơ sở có giá khởi động 3,5 triệu đồng, trong khi phiên bản hỗ trợ kết nối LTE dung lượng 128GB được bán với giá 4,8 triệu đồng. Dự kiến ​​Honor Pad X7b sẽ sớm mở rộng phân phối tới các thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Màn gây lú của Honor Power 2 giá rẻ khi sở hữu màu sắc và ngoại hình giống iPhone 17 Pro Max.