Ra mắt sách do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ làm chủ biên

Ngày 7/10, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức giới thiệu cuốn sách Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới do Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, chủ trì buổi lễ.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhận định, bằng cách tiếp cận hệ thống và liên ngành, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo ông, kỷ nguyên số đòi hỏi mỗi người không chỉ biết sử dụng thành thạo công nghệ, mà quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Đây là lá chắn giúp phòng ngừa rủi ro, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm tin tưởng rằng, với giá trị nội dung khoa học và thực tiễn sâu sắc, cuốn sách là tài liệu tham khảo giá trị cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, giảng dạy và học tập.

Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ và PGS.TS Vũ Trọng Lâm trao tặng sách cho đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Công an và các đại biểu tham dự.

Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới gồm 3 chương.

Chương 1 - Nhận thức về không gian mạng và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Tập trung phân tích khái niệm, nội hàm và tính chất, vai trò của không gian mạng; những tác động đa chiều của không gian mạng đến đời sống xã hội và tính tương tác thông tin, tính cạnh tranh trên không gian mạng toàn cầu; phân tích và làm rõ nhận thức về dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, quy định pháp luật của các quốc gia, tổ chức quốc tế và của Việt Nam về dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Chương 2 - Tình hình và thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Nhận diện các hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trái pháp luật của tội phạm; các chủ thể liên quan đến dữ liệu cá nhân, nguy cơ lộ lọt hoặc mất dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đến từ sự phát triển hệ sinh thái số và lợi ích của các tập đoàn công nghệ, chủ thể quản lý dữ liệu, một số bất cập, hạn chế từ chính sách, quy định pháp luật, ý thức trách nhiệm của người sử dụng mạng...

Chương 3 - Những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong kỷ nguyên phát triển mới đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Cuốn sách nhấn mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới, chứng kiến sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số toàn diện, công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng tại Việt Nam không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà đã trở thành bài toán chiến lược mang tính sống còn đối với chủ quyền số và an ninh quốc gia.

Ảnh: BTC