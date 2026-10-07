Nhật Bản ra mắt robot hỗ trợ người cao tuổi: Xu hướng công nghệ Việt Nam có thể tham khảo

Chủ tịch Kawasaki Heavy Industries, ông Yasuhiko Hashimoto, chụp ảnh cùng nguyên mẫu robot hình chó "Home Leo" của công ty tại Tokyo. Ảnh: JIJI

“Bạn đồng hành” của người cao tuổi

Theo Kawasaki, robot mang tên Home Leo được phát triển dựa trên công nghệ AI có khả năng tương tác với thế giới thực. Robot có thể trò chuyện với con người, nhận biết môi trường xung quanh, đưa ra quyết định phù hợp với từng tình huống và tự thực hiện các hành động mà không cần con người điều khiển trực tiếp.

Home Leo được giới thiệu tại một buổi thông tin dành cho doanh nghiệp do Kawasaki Heavy Industries tổ chức tại Tokyo ngày 6/10.

Theo tập đoàn này, Home Leo sẽ ở bên người cao tuổi để cùng trò chuyện, giúp họ có thêm người đồng hành, theo dõi tình trạng của họ và hỗ trợ một số hoạt động trong sinh hoạt hằng ngày.

Home Leo cũng có khả năng ghi nhận liên tục những dữ liệu về sở thích và thói quen của người sử dụng, từ ăn uống, trang phục đến sinh hoạt trong nhà.

Kawasaki Heavy Industries cho biết nguồn dữ liệu này sẽ giúp robot điều chỉnh nội dung trò chuyện cho phù hợp với từng người.

Tập đoàn này đặt mục tiêu đưa Home Leo vào sử dụng từ năm tài chính 2028. Từ nay đến thời điểm đó, Kawasaki Heavy Industries sẽ tiếp tục hoàn thiện robot, đồng thời phối hợp với các cơ quan phụ trách y tế và công nghiệp, chính quyền địa phương, cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc điều dưỡng và các doanh nghiệp công nghệ AI.

Một trong những chức năng được Kawasaki Heavy Industries dự kiến tích hợp cho Home Leo là khả năng phát hiện những dấu hiệu bất thường và thông báo cho người thân hoặc nhân viên chăm sóc. Chẳng hạn, robot có thể cảnh báo khi phát hiện người sử dụng bị ngã, có thay đổi về tình trạng sức khỏe hoặc xuất hiện nguy cơ hỏa hoạn do các nguồn gây cháy bị bỏ quên.

Kawasaki cho biết thông qua Home Leo, tập đoàn kỳ vọng giúp người cao tuổi nhận được sự hỗ trợ phù hợp, qua đó kéo dài thời gian họ có thể sống an toàn và yên tâm trong môi trường quen thuộc. Khi cần thiết, dữ liệu thu thập từ robot có thể được chia sẻ với các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc điều dưỡng và những tổ chức liên quan để phục vụ việc phối hợp hỗ trợ người cao tuổi.

Tại buổi giới thiệu, những người tham dự được chứng kiến trực tiếp khả năng hoạt động của Home Leo.

Chủ tịch Kawasaki, ông Yasuhiko Hashimoto, hỏi robot: “Tôi để điện thoại thông minh ở đâu nhỉ?”.

Home Leo trả lời: “Điện thoại ở trên bàn, tôi sẽ đi lấy”, sau đó tiến đến bàn và nhặt chiếc điện thoại lên.

Gợi mở cho công nghệ Việt Nam

Sự xuất hiện của Home Leo cho thấy AI đang được mở rộng từ môi trường số sang những ứng dụng gắn trực tiếp với đời sống, trong đó có chăm sóc người cao tuổi. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở hình dáng robot mà còn ở khả năng nhận biết môi trường, ghi nhận thói quen của người sử dụng, đưa ra quyết định và thực hiện hành động phù hợp. Đây có thể là hướng tiếp cận mà Việt Nam tham khảo trong quá trình phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ xã hội.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn già hóa dân số, những giải pháp kết hợp AI, robot và dữ liệu có thể góp phần hỗ trợ gia đình, cơ sở y tế và các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Tuy nhiên, để những công nghệ này được ứng dụng hiệu quả, cùng với năng lực công nghệ cần chú trọng chất lượng dữ liệu, an toàn thông tin, bảo vệ quyền riêng tư và khả năng kết nối giữa các giải pháp số với hệ thống y tế, chăm sóc xã hội.

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại. Từ định hướng này, việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ như AI, robot và các hệ thống tự động hóa không chỉ hướng tới nâng cao năng lực công nghệ mà còn cần gắn với những nhu cầu thiết thực của xã hội. Những ứng dụng hỗ trợ người cao tuổi như Home Leo vì thế có thể là một gợi mở để Việt Nam nghiên cứu các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần đưa thành tựu khoa học, công nghệ vào phục vụ cuộc sống.