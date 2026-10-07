Tây Ninh khai mạc Ngày hội Chuyển đổi số 2026: Trình diễn 200 gian hàng công nghệ, tiên phong phát triển phương tiện không người lái

Thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo người dân và giới chuyên môn là khu vực triển lãm hoành tráng với quy mô 200 gian hàng công nghệ. Không gian trải nghiệm được tổ chức bài bản, đan xen thành 5 phân khu trọng điểm.

Các đại biểu thực hiện khai mạc Ngày hội - Ảnh: TN.

Khách tham quan được trực tiếp khám phá hệ sinh thái phương tiện không người lái tiên tiến; các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và nền tảng số phục vụ chính quyền; cũng như những mô hình nông nghiệp công nghệ cao giúp nâng tầm giá trị nông sản.

Bên cạnh đó, phân khu trưng bày kết quả nghiên cứu khoa học và khu vực dành riêng cho các dự án khởi nghiệp đã mang đến bức tranh toàn cảnh về sức sáng tạo không giới hạn của cộng đồng doanh nghiệp và giới trí thức trẻ.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, Tây Ninh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển then chốt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định địa phương phải tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất và khả năng làm chủ công nghệ, đảm bảo mỗi đồng vốn, mỗi nguồn tài nguyên và mỗi giờ lao động đều được sử dụng thông minh, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu khai mạc Ngày hội - Ảnh: TN.

Thực tế, tư duy quyết liệt đổi mới này đã và đang mang lại những thành tựu đầy tự hào cho Tây Ninh. Đến nay, hạ tầng số của tỉnh đã phủ sóng rộng khắp từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, chính quyền số vận hành thông suốt và kinh tế số đang đóng góp tỷ trọng ngày càng cao vào GRDP.

Minh chứng rõ nét nhất là Chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII) năm 2026 của Tây Ninh xuất sắc vươn lên vị trí thứ 9 toàn quốc, tăng 2 bậc so với năm 2025. Hiện tại, Tây Ninh vững vàng ở vị trí á quân toàn Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long, chỉ đứng sau đầu tàu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng từng bước tự động hóa sản xuất, trong khi hệ sinh thái khởi nghiệp thực sự trở thành chiếc nôi ươm mầm cho những ý tưởng táo bạo.

Không chỉ là dịp phô diễn công nghệ, Ngày hội năm nay mang sứ mệnh định hình tầm nhìn tương lai của tỉnh. Điểm nhấn đột phá lớn nhất tại Lễ khai mạc là việc chính thức công bố "Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035".

Tập trung vào 4 trụ cột cốt lõi dựa trên lợi thế đặc thù, chiến lược này được kỳ vọng sẽ là "cú hích" lịch sử, biến Tây Ninh thành trọng tâm của hệ sinh thái phương tiện không người lái phía Nam. Địa phương hướng tới việc kiến tạo một ngành kinh tế hoàn toàn mới, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư và tạo ra hàng loạt việc làm chất lượng cao.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ tại Ngày hội - Ảnh: TN.

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra, Ngày hội còn đóng vai trò là diễn đàn tri thức với chuỗi 5 hội thảo khoa học chuyên đề sâu sắc. Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp sẽ cùng mổ xẻ những vấn đề thời sự: từ bài toán chuyển đổi số địa phương, quản trị và thương mại hóa tài sản trí tuệ, cho đến ứng dụng tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và AI trong phát triển kinh tế tuần hoàn chuỗi nông sản.

Để hiện thực hóa khát vọng, khu vực tư vấn chính sách theo mô hình “một điểm đến - nhiều nhóm chính sách” hoạt động liên tục nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Các hoạt động kết nối cung - cầu (B2B, B2G) và phiên thuyết trình dự án, gọi vốn đầu tư (Pitching - Demo Day) hứa hẹn sẽ mở ra dòng vốn thiết thực cho các startup tiềm năng.

Gửi gắm thông điệp tới cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa kêu gọi các viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ hãy tiếp tục dấn thân vào các lĩnh vực công nghệ mới, coi đổi mới sáng tạo là chìa khóa vươn tầm quốc tế. Chính quyền tỉnh Tây Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ mọi rào cản, kiến tạo một môi trường hoàn hảo nhất để tư duy đổi mới được cất cánh.