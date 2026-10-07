Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026: Lan tỏa các mô hình, giải pháp tạo giá trị mới từ chuyển đổi số

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ xây dựng kiến trúc, nền tảng và dữ liệu sang khai thác hiệu quả các nguồn lực số, tạo ra kết quả cụ thể, đo lường được trong quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 8-10/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Hà Nội với nhiều hoạt động, diễn đàn và triển lãm chuyên sâu - Ảnh: BKHCN.

Trong đó, Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) được tổ chức sáng 9/10/2026, tập trung nhìn lại những kết quả nổi bật của chuyển đổi số quốc gia, đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm, mô hình và cách làm sáng tạo, đột phá từ các cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Triển lãm Chuyển đổi số và Đô thị thông minh là không gian giới thiệu các sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ. Triển lãm có quy mô hơn 200 gian hàng, tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ.

Một trong những hoạt động chuyên môn nổi bật là Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số quốc gia, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như chính phủ số và dịch vụ công thế hệ mới, ứng dụng AI trong quản trị, dữ liệu an toàn, tin cậy, kinh tế số, xã hội số và nâng cao năng lực số quốc gia.

Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ. Tại đây, đại diện VNPT, Viettel, TikTok cùng các cơ quan quản lý về dữ liệu dân cư, kinh tế số và xã hội số sẽ trao đổi về các mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển nền tảng và phổ cập kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện còn có các diễn đàn chuyên đề bên lề diễn ra trong hai ngày 8 và 10/10/2026 về tương lai quốc gia số, công nghệ số và AI trong kinh tế sáng tạo, đô thị thông minh thế hệ mới.

Nội dung tập trung vào các xu hướng công nghệ mới, khai thác dữ liệu và tài nguyên số, phát triển hệ sinh thái sáng tạo, ứng dụng AI trong quản trị và đô thị, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng công nghệ.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 được kỳ vọng lan tỏa các mô hình, giải pháp hiệu quả, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ, qua đó thúc đẩy việc khai thác kiến trúc, nền tảng và dữ liệu để tạo ra giá trị thiết thực trong quản trị, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ năm 2022, ngày 10/10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ và huy động sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị.