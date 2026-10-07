CEF III bổ sung website tiếng Anh, tăng tiện ích cho đại biểu quốc tế

Vebsite chính thức của Diễn đàn Kinh tế Thủ đô tại địa chỉ www.cefhanoi.vn đã bổ sung phiên bản tiếng Anh, bên cạnh phiên bản tiếng Việt. Ảnh chụp màn hình.

Ngay trước ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 - CEF III, Ban Tổ chức cho biết website chính thức của Diễn đàn tại địa chỉ www.cefhanoi.vn đã bổ sung phiên bản tiếng Anh, bên cạnh phiên bản tiếng Việt, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác quốc tế tiếp cận thông tin.

Việc bổ sung phiên bản tiếng Anh giúp mở rộng khả năng kết nối của CEF với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác nước ngoài, đồng thời hỗ trợ đại biểu quốc tế thuận tiện hơn trong việc theo dõi chương trình và các nội dung liên quan đến Diễn đàn.

Thông qua website, Ban Tổ chức cũng giới thiệu các thông tin về phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững; qua đó góp phần kết nối nhu cầu, tiềm năng và cơ hội hợp tác của doanh nghiệp Hà Nội với các đối tác trong và ngoài nước.

Phiên bản tiếng Anh giúp mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của CEF, đồng thời đáp ứng nhu cầu trao đổi, kết nối và tìm kiếm đối tác của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Như tin đã đưa, CEF III dự kiến có sự tham dự của đại diện ngoại giao đến từ 15 quốc gia. Vì vậy, việc chuẩn bị hệ thống thông tin bằng tiếng Anh cũng nhằm giúp các đại biểu quốc tế thuận tiện hơn khi tiếp cận chương trình, tài liệu và các nội dung liên quan đến Diễn đàn.