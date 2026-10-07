Tốc độ của 'Starlink phiên bản Nga' đã được tiết lộ

Văn phòng thiết kế "Cục 1440" của Nga đã thông tin khá chi tiết về các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh của mình. Thông tin này được đăng tải trên kênh Telegram của đơn vị.

Thiết bị thu sóng internet vệ tinh Rassvet đã được giới thiệu tại diễn đàn Giải pháp Kỹ thuật số. Dòng sản phẩm thiết bị đầu cuối thuê bao bao gồm 3 chủng loại, trong đó Model 1440.ULTRA tự hào mang lại hiệu suất tối đa - nó có thể truyền dữ liệu với tốc độ lên đến 700 megabit mỗi giây.

Nhà sản xuất giải thích rằng thiết bị chủ lực này được thiết kế để kết nối các cơ sở công nghiệp, khu vực vùng sâu vùng xa... mang lại khả năng liên lạc không giới hạn và không phụ thuộc vào địa hình

Bên cạnh đó, thiết bị đầu cuối 1440.ZEMLYA được thiết kế dành cho vận tải đường sắt, nó có thể cung cấp dịch vụ cho các toa xe với tốc độ lên đến 400km/h.

Sản phẩm này được quảng cáo như một giải pháp thay thế cho dịch vụ internet vệ tinh Starlink của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Nó được thiết kế để cung cấp khả năng truy cập liên lạc không gián đoạn cho người điều khiển và hành khách trên các chuyến tàu Sapsan, Lastochka chạy trên những chuyến tàu đường dài.

Thiết bị đầu cuối dành cho hệ thống liên lạc vệ tinh Rassvet.

Cục 1440 cũng giới thiệu Concept 1440.MINI - một thiết bị đầu cuối nhỏ gọn với tốc độ truyền dữ liệu mục tiêu khoảng 100 megabit mỗi giây. Nó được thiết kế để kết nối một số lượng nhỏ người dùng.

Nhà sản xuất cho biết thiết bị này phù hợp làm phương tiện liên lạc di động cho các đội cứu hộ, đội ngũ dịch vụ khẩn cấp và các trường hợp sử dụng thiết bị đeo khác. Cục 1440 cho biết họ sẽ thông báo thời điểm bắt đầu bán các thiết bị đầu cuối cho thuê bao sau.

Vào tháng 7, có thông báo Cục 1440 của Nga đã phóng thành công lô vệ tinh thứ hai thuộc chòm sao Rassvet. Tổ chức này cho biết, nhóm vệ tinh đã tách khỏi phương tiện phóng thành công và thiết lập liên lạc với trung tâm điều khiển dưới mặt đất.

Theo Lenta