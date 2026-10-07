Sự khác biệt giữa tiêm kích KF-21 Hàn Quốc và F-35 Mỹ

Nhìn từ bên ngoài, tiêm kích KF-21 Boramae có nhiều đường nét khiến gợi liên tưởng đến những máy bay tàng hình hiện đại.

Thân máy bay và cánh được thiết kế với các bề mặt và góc cạnh được tính toán để kiểm soát hướng phản xạ sóng radar.

Đây là một phần của công nghệ giảm khả năng bị phát hiện, thường được gọi là khả năng quan sát thấp, hay "low observable". Công nghệ vật liệu và cấu trúc hấp thụ sóng radar cũng góp phần làm giảm diện tích phản xạ radar, viết tắt RCS.

Tuy nhiên, giảm RCS không đồng nghĩa với tàng hình hoàn toàn. KF-21 Block I được phát triển như một tiêm kích 4,5 thế hệ và vẫn sử dụng nhiều điểm treo vũ khí bên ngoài.

Các tên lửa không đối không có thể được bố trí ở vị trí bán âm dưới thân hoặc trên các giá treo bên ngoài.

Khi mang vũ khí theo cách này, tiết diện phản xạ radar của máy bay sẽ tăng lên và khả năng quan sát thấp không còn đạt mức như khi máy bay được thiết kế để mang vũ khí hoàn toàn bên trong.

Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa KF-21 và tiêm kích F-35. Với F-35, khoang vũ khí bên trong là một thành phần ngay từ đầu được tính toán trong thiết kế tàng hình.

Khi cần duy trì mức độ tàng hình cao, máy bay có thể đưa vũ khí vào khoang kín thay vì treo dưới cánh hoặc thân. Cách bố trí này giúp hạn chế những bề mặt và vật thể có thể phản xạ sóng radar.

KF-21 lại được phát triển theo một lộ trình khác. Hàn Quốc trước hết xây dựng một tiêm kích 4,5 thế hệ có tốc độ siêu âm, radar mảng quét điện tử chủ động AESA, hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại IRST, tác chiến điện tử và khả năng mang nhiều loại vũ khí.

Thiết kế giảm RCS được tích hợp ngay từ đầu, nhưng máy bay không được phát triển quanh yêu cầu tàng hình toàn diện như F-35.

Cách tiếp cận này cho phép Hàn Quốc từng bước làm chủ công nghệ thay vì phải giải quyết toàn bộ bài toán của một tiêm kích tàng hình thế hệ 5 ngay từ chương trình đầu tiên.

Điều đó không có nghĩa KF-21 sẽ dừng ở cấu hình hiện tại. Hàn Quốc đã công bố định hướng phát triển các biến thể tương lai với mức độ tàng hình cao hơn.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này muốn phát triển KF-21 từ nền tảng 4,5 thế hệ lên một biến thể có "khả năng tàng hình đầy đủ", trước khi tiếp tục tích hợp những công nghệ hướng tới hệ thống chiến đấu thế hệ 6. Các phương án tương lai được đề cập trong ngành còn bao gồm khoang vũ khí bên trong.

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi "KF-21 có phải tiêm kích tàng hình hay không?" cần có sự phân biệt.

KF-21 có thiết kế giảm RCS và sở hữu một số công nghệ của máy bay tàng hình, nhưng KF-21 Block I không phải tiêm kích tàng hình toàn diện.

Đây chính là khoảng cách giữa một nền tảng 4,5 thế hệ và một thiết kế được xây dựng ngay từ đầu xoay quanh yêu cầu tàng hình như F-35.