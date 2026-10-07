OPPO F35 và F35 Pro 5G ra mắt: Pin 8.000mAh, camera selfie 50MP và chuẩn IP69K

OPPO chính thức giới thiệu dòng sản phẩm OPPO F35 Series 5G tại thị trường Ấn Độ với hai phiên bản: OPPO F35 5G và OPPO F35 Pro 5G. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất của thế hệ này nằm ở thỏi pin dung lượng lớn 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 80W cùng cụm camera selfie góc rộng 50MP.

OPPO F35 và F35 Pro ra mắt

Kiến trúc phần cứng và thiết kế của phiên bản OPPO F35 5G

Phiên bản tiêu chuẩn OPPO F35 5G sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.57 inch với độ phân giải FHD+. Tấm nền này hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz, tốc độ lấy nét cảm ứng tức thời lên đến 1000Hz, độ phủ màu 100% DCI-P3 và độ sáng tối đa HBM đạt 1.400 nits. Viền màn hình được tối ưu với độ mỏng 1.67mm, kết hợp cùng mặt lưng mang hiệu ứng 3D vân sóng.

Thiết kế OPPO F35

Về sức mạnh xử lý, máy tích hợp vi xử lý MediaTek Dimensity 6360 Max, kết hợp bộ nhớ RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.2, cài sẵn giao diện ColorOS 16 khi xuất xưởng. Máy có độ dày 0.88cm, trọng lượng 205g, đạt chuẩn kháng bụi nước cấp cao IP69K cùng độ bền chống va đập tiêu chuẩn quân đội.

Nâng cấp trên phiên bản cao cấp OPPO F35 Pro 5G

Hướng đến phân khúc cao hơn, OPPO F35 Pro 5G được nâng cấp lên màn hình AMOLED 6.77 inch với tần số quét động lên tới 144Hz. Màn hình đạt độ sáng HBM 1.800 nits và tốc độ lấy nét cảm ứng tức thời chạm mốc 4000Hz. Mặt lưng máy tạo điểm nhấn với ngôn ngữ thiết kế Smile Curve Design.

Các tính năng chính của OPPO F35 Pro

Cấu hình bên trong được vận hành bởi chip MediaTek Dimensity 7360 Max, bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1 cho tốc độ truy xuất nhanh hơn và chạy ColorOS 16.5. Phiên bản này mỏng hơn với độ dày 0.84cm, nặng 210g, được trang bị khung bảo vệ Armour 360 độ, buồng hơi tản nhiệt SuperCool VC diện tích 5000mm2 cùng các tiêu chuẩn kháng nước IP69K, IP69, IP68 và IP66.

Khả năng nhiếp ảnh và giải pháp năng lượng pin 8.000mAh

Cả hai thiết bị trong dòng sản phẩm đều sở hữu viên pin dung lượng 8.000mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W và hỗ trợ sạc ngược có dây cho các thiết bị ngoại vi. Mặt trước của máy là camera selfie góc rộng độ phân giải 50MP.

OPPO F35 Series có hệ thống camera chất lượng

Đối với hệ thống camera sau, cả hai model đều dùng cảm biến chính 50MP. Tuy nhiên, bản F35 Pro 5G vượt trội hơn nhờ tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS và bổ sung ống kính góc siêu rộng 8MP. Bản tiêu chuẩn F35 5G chỉ đi kèm cảm biến đơn sắc phụ 2MP.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa OPPO F35 và F35 Pro

Giá bán và các tùy chọn màu sắc tại Ấn Độ

OPPO F35 5G mang đến 3 tùy chọn màu sắc gồm Xanh sóng biển (Wave Blue), Hồng sương mù (Mist Pink) và Xám Titan (Titanium Grey). Bản F35 Pro 5G có các màu Cam bình minh (Sunrise Orange), Xanh sóng biển (Wave Blue) và Nâu hoàng hôn (Twilight Brown).

Mức giá công bố tại thị trường Ấn Độ cho các phiên bản cụ thể như sau:

OPPO F35 5G (6GB/128GB): 38.999 INR (khoảng 10,52 triệu đồng).

OPPO F35 5G (8GB/128GB): 42.999 INR (khoảng 11,6 triệu đồng).

OPPO F35 Pro 5G (6GB/128GB): 45.999 INR (khoảng 12,41 triệu đồng).

OPPO F35 Pro 5G (8GB/128GB): 49.999 INR (khoảng 13,49 triệu đồng).

OPPO F35 Pro 5G (8GB/256GB): 54.999 INR (khoảng 14,84 triệu đồng).