Trong câu chuyện, anh Nhâm vui vẻ kể:

- Bệnh nhân chạy thận như tôi cũng vất vả lắm, nhưng may cũng nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng. Mỗi lần đến viện chạy thận, tôi thường được phát một suất ăn miễn phí mà mọi người gọi là “Suất ăn nhân ái”.

- Thế ai là người đã tặng những suất ăn này vậy anh? - anh Thi tìm hiểu.

- Tôi được biết chương trình do bà Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm cùng nhóm “Chia sẻ yêu thương” tổ chức và duy trì anh ạ. Những suất ăn được trao tới các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Thận nhân tạo - anh Nhâm nói.

Nghe bạn kể, anh Thi thấy ấm lòng.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Thi cho rằng một suất ăn có thể không quá lớn về vật chất nhưng với những người bệnh phải đều đặn đến bệnh viện chạy thận, đó lại là món quà đầy nghĩa tình. Sau mỗi buổi điều trị kéo dài, mệt mỏi, một bữa ăn được trao tặng bằng sự sẻ chia đã giúp người bệnh cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng.

Sự đồng hành của bà Trần Thị Tố Tâm cùng nhóm “Chia sẻ yêu thương” đã góp thêm một chút ấm áp, động viên những người bệnh có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.