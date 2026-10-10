Xã ở Thanh Hóa 'gánh' 7 trại lợn: 'không thể để bà con không ăn không ngủ được'

Ngày 9/10, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở NN&MT, UBND xã Thanh Quân tổ chức làm việc với đại diện các công ty có các trại lợn trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết, trên địa bàn xã có 6 trang trại chăn nuôi tập trung đang hoạt động quy mô lớn và 1 cụm gia trại (đã dừng hoạt động) gồm: Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 (Công ty G8 - thời điểm kiểm tra 25.400 con lợn nái và thịt); Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân (Công ty Nông Nghiệp sạch) thời điểm xã kiểm tra nuôi 2.400 con lợn nái); Công ty TNHH Thương mại Song Dương (Công ty Song Dương - công suất thiết kế 2.400 lợn nái, 10.120 con lợn thịt); Công ty TNHH Đầu tư trang trại Bãi Kê (Công ty Bãi Kê - thời điểm kiểm tra 1.825 lợn nái, 11.205 con lợn thịt và 1.134 lợn cai sữa); Công ty Đầu tư quốc tế ASEAN (Công ty ASEAN), Công ty Phát triển chăn nuôi Như Xuân; Cụm chăn nuôi gia công Đồng Sán.

Xã Thanh Quân tổ chức Hội nghị đánh giá công tác bảo vệ môi trường, khắc phục tồn tại, hạn chế, vi phạm tại các trại lợn trên địa bàn xã.

Theo ông Tuấn, trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND xã Thanh Quân và Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã. Xã Thanh Quân đã tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất 9 cuộc tại 6 trang trại. Đặc biệt, từ 1/6 – 30/9/2026, UBND xã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa tiến hành 3 đợt (18 cuộc) lấy mẫu quan trắc môi trường tại 6 trại lợn.

Xã Thanh Quân vừa phối hợp với Sở NN&MT tiến hành kiểm tra một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn, phát hiện ra một số vi phạm và đã tiến hành xử phạt hành chính.

"Vấn đề môi trường tại địa phương đang khá nóng. Việc chấp hành bảo vệ môi trường tại một số trang trại còn tồn tại vi phạm, tập trung vào việc thu gom, xử lý và xả thải; vận hành công trình xử lý chất thải; thực hiện nội dung giấy phép môi trường; kiểm soát mùi hôi và quản lý chất thải rắn. Tại một số thời điểm, nhất là vào buổi sáng sớm và chiều tối khi các trang trại thực hiện vệ sinh, rửa chuồng hoặc trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho khuếch tán, vẫn còn ghi nhận mùi hôi phát sinh rõ rệt từ hoạt động chăn nuôi làm ảnh hưởng đến môi trường", ông Tuấn nói.

Công ty Đầu tư quốc tế ASEAN.

Từ kết quả kiểm tra, UBND xã Thanh Quân theo thẩm quyền đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 4 lượt với 3 trang trại gồm: Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân; Công ty Cổ phần phát triển Nông nghiệp Sạch Thanh Xuân và Cụm chăn nuôi gia công Đồng Sán, với tổng số tiền 218 triệu đồng.

Trên cơ sở kiểm tra từ ngày 31/7-12/8/2026 và kết quả phân tích mẫu, Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 4 trang trại, với tổng số tiền 445 triệu đồng. Đồng thời, Sở NN&MT đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm của các trang trại và yêu cầu khắc phục trong khoảng thời gian nhất định.

Trại chăn nuôi của Công ty Phát triển chăn nuôi Như Xuân.

"Chăn nuôi thì không thể không có mùi hôi, nhưng mùi hôi phải nằm trong sự kiểm soát, không thể để bà con không ăn không ngủ được", ông Tuấn chia sẻ.

Ông Lang Văn Toa, Trưởng thôn Thanh Xuân cho biết, Thanh Xuân khu có 3 trang trại và 1 trại liền kề vây quanh nên mùi hôi từ trại lợn gây ảnh hưởng tới địa bàn thôn. Trước đây, mùi hôi rất lớn, khiến người dân địa phương bức xúc. Thời gian gần đây thì mùi hôi đã giảm, thường vào sáng sớm và đêm khuya. Ban cán sự thôn thường xuyên tuyên truyền vận động bà con để không nóng dư luận.

Đại diện các thôn kiến nghị chính quyền tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các trại lợn trong việc chấp hành pháp luật về môi trường.

Ông Lương Văn Linh, Trưởng thôn Thanh Sơn đề xuất với chính quyền, tiến hành kiểm tra thực hiện hệ thống xử lý môi trường, lấy mẫu nước thải, chất thải kiểm xét nghiệm đánh giá chính xác; các chủ trại cần đầu tư hệ thống ngăn mùi phát tán ra môi trường và không được xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đặc biệt, ông Linh đề xuất tạm đình chỉ hoạt động chăn nuôi nếu trang trại vi phạm, không khắc phục vi phạm.

Ông Hà Văn Lưu, Trưởng thôn Thanh Đồng chia sẻ, trên địa bàn thôn có trang trại của Công ty G8 và một trang trại giáp ranh. Hiện tại, mùi hôi phát tán từ trại lợn ra môi trường vẫn xảy ra.

Ông Lê Sỹ Tuấn, đại diện Công ty ASEAN và Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân cho biết, bản thân mới tiếp quản, vận hành trang trại hơn 1 năm nay. Từ khi trực tiếp điều hành, ông Tuấn nhận thấy trang trại có nhiều tồn tại, thiếu sót về lĩnh vực môi trường. Công ty đã tiếp thu các tồn tại do cơ quan chức năng chỉ ra và đến thời điểm hiện tại đã khắc phục cơ bản. Về mùi hôi, Công ty đã tiếp thu phản ánh của nhân dân và đã đầu tư hệ thống ngăn, xử lý mùi phát tán.

"Đại diện doanh nghiệp xin cam kết sẽ tiếp thu, khắc phục những tồn tại, sai phạm nhất là mùi hôi tư trang trại phát tán ra môi trường mà các đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Về mùi hôi phát tán ra môi trường không thể khắc phục 100%, nhưng sẽ Công ty sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa. Công ty đang lên kế hoạch nâng cấp hệ thống xử lý nước thải ở trang trại của Công ty Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân. Sẽ không để nước thải chưa qua xử lý ra môi trường", ông Tuấn nói.

Ông Mạc Hồng Quân, đại diện Công ty G8 cho biết, thời gian qua, công ty có một số lỗi vi phạm về môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ ra và xử phạt và sẽ tiếp trung khắc phục vi phạm.

Ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân phát biểu chỉ đạo, yêu cầu các trại lợn trên địa bàn khắc phục vi phạm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân có ý kiến chỉ đạo, công tác quản lý môi trường là nhiệm rất quan trọng. Các lỗi vi phạm (xả thải ra môi trường, xả thải vượt ngưỡng …) không khắc phục được mà ảnh hưởng tới đời sống của người dân thì quan điểm của xã sẽ phải tạm dừng nuôi để khắc phục.

"Nếu vi phạm mà khắc phục được thì sẽ phải dừng nuôi, địa phương không đánh đổi môi trường vì mục tiêu phát triển. Thực tế, trên địa bàn xã có Cụm chăn nuôi gia công Đồng Sán đã phải tạm dừng hoạt động. Lãnh đạo xã chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp chứ không ưu tiên, ưu ái cho doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường", ông Đạt nói.

Chủ tịch UBND xã Thanh Quân giao phòng, ngành sau 30/10/2026 phải tiến hành kiểm tra việc khắc phục vi phạm, tồn tại đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ ra và xử phạt, đặc biệt là trang trại của Công ty Như Xuân. Kết quả kiểm tra phải báo, tham mưu UBND để xã sớm có thông báo với doanh nghiệp trong trường hợp phải tạm dừng tái đàn để khắc phục vi phạm.

Tháng 7/2026, Người Đưa Tin có bài viết: Một xã ở Thanh Hóa "gánh" 7 trại lợn, người dân sống khổ vì mùi hôi. Nội dung, tại xã Thanh Quân có 7 trại chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn. Một số trang trại nhiều lần vi phạm, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử phạt và yêu cầu khắc phục. Từ phản ánh, Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Thanh Quân vào cuộc kiểm tra, xử phạt và yêu cầu một số trang trại vi phạm phải khắc phục xong trước 15/10 và một số trước 30/10/2026.