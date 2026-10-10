Sôi nổi ngày hội thể thao toàn dân vì một Việt Nam khỏe mạnh

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Bùi Lượng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng tham gia cùng đông đảo nhân dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu phát động tại sự kiện. Ảnh: Bùi Lượng

Từ mỗi người dân khỏe mạnh đến sức mạnh quốc gia

Phát biểu phát động phong trào, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục, thể thao đối với sức khỏe nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân cường thì quốc thịnh”, Phó Thủ tướng khẳng định, một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh; một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ cộng đồng có sức khỏe tốt. Vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn đặt con người, sức khỏe nhân dân ở vị trí trung tâm của sự phát triển.

Theo Phó Thủ tướng, phát triển thể dục, thể thao không chỉ nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc mà còn góp phần xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước.

Để những mục tiêu đó đi vào cuộc sống, điều quan trọng là mỗi người dân chủ động bắt đầu từ chính mình, bằng việc lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, sở thích và điều kiện sinh hoạt. Việc tập luyện không nhất thiết phải bắt đầu từ những hoạt động lớn hay thành tích cao mà lựa chọn hình thức vận động phù hợp, kiên trì duy trì hằng ngày, từ đó tạo sức lan tỏa trong gia đình và cộng đồng. Cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng chơi thể thao sẽ góp phần hình thành nếp sống năng động, lành mạnh.

Thể dục, thể thao thường xuyên còn giúp phòng, chống bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi vận động trở thành thói quen tự giác, sức khỏe không chỉ là lợi ích của mỗi cá nhân mà còn là nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân và sức mạnh quốc gia.

Toàn cảnh màn trống hội tại Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao. Ảnh: Bùi Lượng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng kêu gọi người dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, địa phương lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, đưa thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống của mỗi gia đình và sức sống của cộng đồng.

Để phong trào phát triển lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương cụ thể hóa chủ trương bằng những hành động thiết thực; quan tâm đầu tư, phát triển không gian và thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội tham gia tập luyện. Mục tiêu là chuyển khí thế của ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên và bền vững.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu chạy hưởng ứng. Ảnh: Bùi Lượng

Đưa thể thao đến gần hơn với đời sống người dân

Ngay sau nghi thức phát động, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Không khí sôi nổi tại trung tâm Thủ đô hòa cùng các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham gia của lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, người cao tuổi và thành viên các câu lạc bộ thể thao.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động chạy bộ, trong ngày 10-10 và sáng 11-10, khu vực hồ Hoàn Kiếm còn trở thành không gian thể thao mở, tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, hướng dẫn, trải nghiệm và giao lưu. Người dân có cơ hội làm quen, thử sức với các môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, golf, bóng rổ 3x3, roller và đi bộ thể thao; đồng thời theo dõi các màn biểu diễn võ thuật vovinam, judo, wushu, taekwondo và võ cổ truyền.

Đáng chú ý, chương trình giao lưu với các vận động viên tiêu biểu tạo cơ hội để người dân trực tiếp tìm hiểu, thực hành kỹ thuật và tham gia các thử thách thể thao. Qua đó, thể thao thành tích cao được đưa đến gần hơn với đời sống cộng đồng, góp phần truyền cảm hứng tập luyện và giúp mỗi người tìm được môn thể thao phù hợp với bản thân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn nút phát động phong trào. Ảnh: Bùi Lượng

Ban tổ chức đồng thời bố trí khu vực đăng ký cam kết tập luyện thường xuyên, tư vấn và kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn phương pháp vận động phù hợp với từng độ tuổi, thể trạng và điều kiện sinh hoạt. Những hoạt động này góp phần cụ thể hóa thông điệp của chương trình, giúp người dân chuyển từ nhận thức sang hành động bằng những lựa chọn thiết thực.

Lễ phát động không chỉ hướng tới nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục, thể thao đối với sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam, mà còn khuyến khích mỗi người hình thành thói quen vận động lâu dài. Từ những bước chạy quanh hồ Hoàn Kiếm đến các hoạt động tập luyện tại gia đình, trường học, cơ quan và khu dân cư, phong trào được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Các lực lượng chạy hưởng ứng. Ảnh: Bùi Lượng

Thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” đặt trọng tâm vào tính thiết thực và khả năng duy trì trong đời sống hằng ngày. Khi mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe, mỗi gia đình hình thành thói quen vận động và mỗi địa phương có thêm điều kiện tập luyện thuận lợi, phong trào thể dục, thể thao quần chúng sẽ có nền tảng phát triển bền vững.

Từ đó, tinh thần “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh” không chỉ hiện diện trong ngày phát động mà từng bước trở thành nếp sống của cộng đồng, góp phần xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh, năng động, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực cho đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng.