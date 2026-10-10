Những 'cái bẫy' trên tuyến đường liên xã Trung Hội - Hợp Thành

Các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông qua đoạn đường xuống cấp trên tuyến liên xã Trung Hội - Hợp Thành.

Anh Triệu Thanh Huy, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Phú Tiến, xã Trung Hội, cho biết: Tuyến đường đã xuống cấp khoảng 4-5 năm nay. Mỗi khi mưa lớn, nước đọng tại các vị trí trũng, che khuất những hố sâu trên mặt đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

“Sau mưa có những hố nước rất to, sâu và rộng, xe máy, xe đạp phải vòng vào nhà dân mới đi được, còn ô tô con không dám đi qua bởi nước ngập sâu, che khuất mặt đường”, anh Huy cho biết.

Tại một số vị trí, mặt đường bị khoét sâu, có điểm kéo dài khoảng 10m, độ sâu từ 70-80cm so với mặt đường. Khi trời mưa, nước phủ kín các hố, khiến người đi đường khó nhận biết độ sâu và phạm vi hư hỏng, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ông Triệu Thanh Xuân, người dân xóm Phú Tiến, từng bị ngã tại một điểm xuống cấp trên tuyến đường. Vụ việc xảy ra khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, trong khi phần lề cạnh một hố sâu đã bị sụt lún.

Ông Xuân kể: “May mắn là tôi kịp nhảy ra khỏi xe nên không bị rơi xuống hố nước. Tuy nhiên, bao thóc mang theo bị rơi xuống vũng nước, tôi phải nhờ con cháu hỗ trợ đưa vào nhà”. Người dân địa phương cũng từng chứng kiến trường hợp người đi xe máy bị ngã, xây xát chân tay tại khu vực này.

Nhiều vị trí trên tuyến đường liên xã Trung Hội - Hợp Thành đã bong tróc hết lớp mặt đường, tạo thành các hố trũng lớn.

Người dân địa phương phản ánh, cùng với thời gian sử dụng, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến ngày càng tăng, trong đó có cả xe tải trọng lớn, khiến mặt đường hư hỏng nhanh hơn. Tình trạng xuống cấp kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, đồng thời gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân.

Trước thực trạng trên, người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở địa phương, mong muốn tuyến đường sớm được sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, đến nay việc khắc phục vẫn chưa được triển khai đồng bộ.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Trung Hội cho biết, địa phương đã nắm được tình trạng xuống cấp của tuyến đường và những khó khăn của người dân, song do nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên chưa thể triển khai sửa chữa, nâng cấp. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, bố trí kinh phí để từng bước khắc phục tình trạng hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Trong khi chờ nguồn lực đầu tư, những hố sâu, đoạn đường xói lở trên tuyến vẫn là mối lo thường trực của người dân, nhất là sau mỗi trận mưa lớn. Trước mắt, chính quyền địa phương cần sớm có phương án xử lý các vị trí nguy hiểm nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông. Về lâu dài, việc bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp tuyến đường sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, phục vụ phát triển kinh tế địa phương.