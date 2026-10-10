Doanh nhân họ Lê - từ cội nguồn đến khát vọng phát triển

Ban Chấp hành Cộng đồng Doanh nghiệp họ Lê tỉnh Thanh Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Trong nền kinh tế hiện đại, doanh nghiệp và doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đóng góp nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội Cộng đồng họ Lê tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 2/10/2026, là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của dòng họ cũng như cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Với phương châm “Kết nối cội nguồn - Kiến tạo thịnh vượng”, Đại hội cũng đã xác định 5 chương trình trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Trọng tâm trước hết là xây dựng tổ chức vững mạnh, phát triển thành viên có chọn lọc trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời mở rộng kết nối với doanh nhân họ Lê trong cả nước.

Các đoàn đại biểu chúc mừng, tặng hoa Đại hội.

Một trong những hướng hoạt động được xác định rõ là đẩy mạnh kết nối giao thương; tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dòng họ Lê...

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động tri ân, hướng về nguồn cội, giáo dục truyền thống, khuyến học - khuyến tài, văn hóa - thể thao được định hướng triển khai nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ, để giá trị cội nguồn trở thành nền tảng tinh thần cho cộng đồng doanh nhân.

Các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng được xác định theo hướng thiết thực, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế.

Ban Tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Đại hội đã thống nhất Ban Chấp hành Cộng đồng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 32 thành viên, Đoàn Chủ tịch gồm 11 thành viên và 5 ban chuyên môn.

Từ cội nguồn lịch sử, văn hóa và truyền thống, những doanh nhân họ Lê hôm nay đang đứng trước một hành trình mới: “Kết nối cội nguồn - Kiến tạo thịnh vượng”. Đây không chỉ là phương châm của một nhiệm kỳ, mà còn là định hướng để những giá trị truyền thống được chuyển hóa thành nguồn lực cho hiện tại và tương lai. Đó cũng là cách để Cộng đồng doanh nghiệp họ Lê tỉnh Thanh Hóa góp thêm một tiếng nói, một nguồn lực và những việc làm thiết thực vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.