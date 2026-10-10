Hơn 5.000 người tham gia lễ phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao

Sáng 10-10, tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng hơn 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tham dự lễ phát động.

Tại lễ phát động, các đại biểu và người dân đã tham gia hoạt động hưởng ứng phong trào tập luyện thể dục, thể thao; theo dõi chương trình tiếp sóng trực tiếp Lễ phát động toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, hưởng ứng lời kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, sức khỏe và sở thích để tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao thể lực, chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ phát động.

Các đại biểu cùng theo dõi chương trình tiếp sóng trực tiếp Lễ phát động trong toàn quốc.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao đối với sức khỏe của mỗi người dân. Đồng thời, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào; lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Qua đó, góp phần phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Các đại biểu và người dân cùng tham gia chạy bộ 1km hưởng ứng chương trình.

Các lực lượng và người dân tham gia lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia chạy bộ đồng hành cự ly 1km quanh Quảng trường 16 tháng 4, hưởng ứng hoạt động chạy bộ đồng loạt trên phạm vi cả nước. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích người dân duy trì thói quen vận động, đưa việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống hằng ngày.