Phú Thọ: Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc lan tỏa thông điệp lắng nghe, thấu hiểu người bệnh

Chương trình mít tinh tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10/2026 thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, bác sĩ, người bệnh quan tâm, chia sẻ

Với chủ đề năm 2026, chương trình nhấn mạnh ý nghĩa của việc lắng nghe những chia sẻ chân thực từ người bệnh và gia đình trong hành trình điều trị, phục hồi. Đây không chỉ là cách thể hiện sự tôn trọng, đồng cảm mà còn góp phần giúp đội ngũ y tế hiểu rõ hơn những khó khăn, nhu cầu và mong muốn của người bệnh, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị.

Hoạt động giao lưu tại chương trình

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là giao lưu, chia sẻ về hành trình điều trị và phục hồi sức khỏe tâm thần. Những câu chuyện từ người trong cuộc là cơ hội để cộng đồng nhìn nhận vấn đề sức khỏe tâm thần một cách cởi mở, nhân văn hơn; đồng thời khẳng định người mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần cần được quan tâm, hỗ trợ thay vì xa lánh hay kỳ thị.

Thông qua chương trình, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức, chủ động quan tâm đến sức khỏe tinh thần của bản thân và những người xung quanh. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn và tuân thủ hướng dẫn điều trị có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phục hồi của người bệnh.

Cùng với hoạt động mít tinh, bệnh viện triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới trong tháng 10/2026. Trong đó, xe tuyên truyền lưu động được thực hiện từ ngày 6/10 đến 10/10; hoạt động khám, tư vấn tâm lý miễn phí tại Khoa Khám bệnh diễn ra từ ngày 8/10 đến 10/10; truyền thông về sức khỏe tâm thần học đường được triển khai từ ngày 11/10 đến 20/10/2026. Các hoạt động góp phần đưa thông tin về chăm sóc sức khỏe tâm thần đến gần hơn với người dân, khuyến khích chủ động tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi cần thiết, đồng thời tăng cường sự đồng hành của gia đình và cộng đồng đối với người bệnh.