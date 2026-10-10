Giúp người nghiện ma túy từng bước trở lại cuộc sống bình thường

Từ 7 giờ hằng ngày, tổ cấp phát Methadone của Trạm Y tế xã Nậm Chày chuẩn bị dụng cụ và thuốc phục vụ người bệnh. Với khung giờ này, anh V.A.S. ở thôn Khâm Dưới thường đến uống thuốc sớm để bắt đầu công việc mỗi ngày. Anh S. đã có gia đình, đang nuôi con nhỏ; trách nhiệm của người làm cha thôi thúc anh phải nỗ lực điều trị, lao động. Hiện, liều uống của anh đã giảm dần, đây là dấu hiệu tiến triển tốt. Anh S. chia sẻ: “Điều trị gần nhà và được tạo điều kiện về thời gian nên tôi rất hài lòng. Thời tiết mưa gió, tôi vẫn tuân thủ hướng dẫn, uống thuốc đều đặn. Tôi sẽ cố gắng phục hồi sức khỏe để sớm trở lại cuộc sống bình thường”.

Ngoài anh S., còn 51 người hiện đang duy trì uống Methadone tại Trạm Y tế xã Nậm Chày. Trước kia, khi chưa có điểm cấp phát thuốc Methadone tại xã, mỗi ngày, người bệnh phải di chuyển gần 80 km (cả đi lẫn về) từ trung tâm xã Nậm Chày ra xã Văn Bàn để uống Methadone. Dù rất mất thời gian đi lại, nhưng nhiều người vẫn duy trì việc uống thuốc đều đặn, với mong muốn có sức khỏe để ổn định cuộc sống. Anh C.A.N. ở thôn Hỏm Dưới cho biết: “Trước đây, phải đi xa, mất nhiều thời gian và chi phí, nay được uống thuốc ngay tại xã nên thuận tiện hơn rất nhiều, tôi có thêm điều kiện lao động và duy trì điều trị lâu dài”.

Đi vào hoạt động từ cuối tháng 8/2026, phòng cấp phát thuốc tại Trạm Y tế xã Nậm Chày có đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc theo đúng quy định; lối ra vào cũng được tách biệt hoàn toàn, không đi chung với người dân đến khám, điều trị tại trạm y tế xã. Các khâu tiếp nhận, kiểm tra thông tin, cấp và sử dụng thuốc được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn.

Y sĩ Nguyễn Thị Loan - Phụ trách Trạm Y tế xã Nậm Chày cho biết: “Nhiều khi phát sinh tình huống, chúng tôi phải chờ người bệnh cuối cùng uống xong thuốc mới hoàn thành ca trực. Bất cứ ngày nghỉ, lễ, Tết hay mưa bão, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ luôn có mặt, bởi nếu việc uống thuốc bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của người bệnh”.

Ngoài công tác phối hợp chặt chẽ trong quản lý, tổ chức cấp phát thuốc Methadon đúng quy trình, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh yên tâm điều trị. Trạm Y tế xã còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người bệnh, gia đình và cộng đồng về ý nghĩa của việc điều trị Methadone, góp phần giảm tác hại của ma túy, phòng ngừa nguy cơ tái nghiện và hạn chế các vấn đề liên quan đến ma túy trên địa bàn xã.

Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone giúp người bệnh giảm lệ thuộc vào ma túy, hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh và từng bước ổn định sức khỏe, tâm lý, cuộc sống. Khi việc điều trị được duy trì hiệu quả, công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự cũng có thêm những chuyển biến tích cực.

Ông La Xuân Thắm - Chủ tịch UBND xã Nậm Chày cho biết: “Việc đưa thuốc Methadone về xã vùng cao, vùng khó khăn là chính sách y tế nhân văn. Hoạt động này giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị của người bệnh, giảm tải cho tuyến trên, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”.

Với người đang điều trị Methadone, việc đưa điểm cấp phát Methadone về gần nơi cư trú đang mở thêm cơ hội để người bệnh duy trì điều trị, từng bước trở lại cuộc sống bình thường.