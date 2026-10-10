637 người ngộ độc thực phẩm trong 9 tháng, TPHCM siết kiểm soát từ nguồn cung

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TPHCM mới đây cho thấy, từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, thành phố ghi nhận 21 vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 9 vụ đã được kết luận là ngộ độc thực phẩm, khiến 637 người mắc, 453 người phải nhập viện. May mắn, không ghi nhận trường hợp tử vong. Còn 12 vụ chưa đủ cơ sở kết luận.

Đáng chú ý, thành phố đã giám sát 22 trường học sử dụng suất ăn sẵn và một đơn vị cung cấp suất ăn nhằm đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ tái diễn sự cố.

Những con số trên cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu, đặc biệt tại những nơi phục vụ số lượng lớn người ăn như trường học, bếp ăn tập thể.

Trong 9 tháng đầu năm, TPHCM triển khai nhiều giải pháp theo hướng vừa phát triển nguồn cung thực phẩm an toàn, vừa tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra cơ sở trồng rau ở Lâm Đồng trong nỗ lực siết kiểm soát từ nguồn cung. Ảnh: Mimosa

Ở khâu phòng ngừa, thành phố tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với 317 cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học. Đề án "Chuỗi thực phẩm an toàn" tiếp tục được triển khai, với 80 giấy chứng nhận được cấp, trong đó có 3 giấy cấp mới và 77 giấy cấp lại.

Thành phố cũng phối hợp với các địa phương phát triển chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn, hướng tới kiểm soát chất lượng từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến phân phối và tiêu thụ.

Riêng hoạt động nhận diện, truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm đã thu hút 8.998 cơ sở tham gia. Tại hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền, cơ quan chức năng giám sát 82.479 lượt xe vận chuyển hơn 1,67 triệu con heo nhập chợ.

Đây là những giải pháp nhằm tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, từng bước hạn chế thực phẩm không rõ xuất xứ đi vào hệ thống phân phối.

Song song với việc xây dựng nguồn cung an toàn, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong 9 tháng, các lực lượng chức năng kiểm tra 16.540 cơ sở, phát hiện 1.135 cơ sở vi phạm, chiếm 6,86%. Trong đó, 1.023 cơ sở đã bị xử lý, với tổng số tiền phạt hơn 11 tỷ đồng; 4 cơ sở bị đình chỉ hoạt động và một trường hợp được chuyển cơ quan điều tra do có dấu hiệu tội phạm.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã khởi tố 26 vụ án với 60 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Hoạt động giám sát cũng phát hiện những nguy cơ cần tiếp tục kiểm soát. Trong 380 mẫu thực phẩm lấy tại ba chợ đầu mối dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, có 34 mẫu không phù hợp yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành trong 9 tháng qua, đồng thời nhấn mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh.

Trong những tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2027, lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, hậu kiểm có trọng tâm, xử lý nghiêm vi phạm nhưng vẫn bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và nguồn cung thực phẩm an toàn.

Trọng tâm là kiểm soát thực phẩm tại chợ đầu mối, bếp ăn tập thể, trường học, hàng quán đường phố, thực phẩm nhập khẩu và hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng. Việc ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi cung ứng an toàn cũng phải tiếp tục được đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đặc biệt yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, giám sát cả đội ngũ thực thi công vụ, phòng ngừa tiêu cực trong quá trình kiểm tra.

Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, các cơ quan phải chủ động phối hợp xử lý, hỗ trợ người dân và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch.

Chính quyền xã, phường, đặc khu được yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý tại địa bàn, nhất là những cơ sở kinh doanh thực phẩm và khu vực có nguy cơ cao.

Mục tiêu không chỉ là phát hiện, xử lý thực phẩm không an toàn, mà còn xây dựng hệ thống cung ứng minh bạch, bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ nguồn thực phẩm hằng ngày.