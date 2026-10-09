Sốt xuất huyết vào mùa

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị một số ca mắc sốt xuất huyết nặng.

Sau 7 ngày điều trị tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, bé P.N.T.N., 7 tuổi (ngụ phường Dĩ An, TPHCM) đã hết sốt, không còn đau bụng và bắt đầu ăn uống trở lại. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn cần tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện do trước đó có diễn biến nặng, với các biểu hiện như nôn nhiều và thất thoát huyết tương...

ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương - Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, hiện mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 30-40 trường hợp SXH. Đáng chú ý, khoảng 2/3 số bệnh nhi có dấu hiệu cảnh báo. Số lượng bệnh nhi SXH tại Nhi đồng 2 năm nay tương đương cùng kỳ năm trước, nhưng tình trạng nặng đã giảm một phần. Nguyên nhân chủ yếu được các bác sĩ nhận định có thể liên quan là việc trẻ được tiêm vaccine phòng SXH.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện đang điều trị 45 bệnh nhân SXH nội trú, trong đó 6 trẻ tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Từ ngày 1 - 6/10, bệnh viện ghi nhận 30.088 lượt khám và 2.399 ca nhập viện. PGS.TS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, khoảng 2 tuần gần đây khi mưa nhiều, số ca SXH có xu hướng tăng; mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 3-4 trường hợp có diễn biến nặng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần 39, thành phố ghi nhận 1.491 trường hợp mắc SXH, tương đương mức trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm 2026 đến tuần 39, tổng số ca mắc là 35.714. Một số khu vực có số ca mắc trên 100.000 dân ở mức cao gồm đặc khu Côn Đảo, Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh.

Theo BS Vũ Thị Thùy Dương, bệnh nhi SXH đến Nhi đồng 2 thường thuộc hai nhóm. Một nhóm nhập viện trong những ngày đầu do sốt cao, một số trường hợp có thể co giật. Nhóm còn lại thường nhập viện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6, là giai đoạn có nguy cơ thất thoát huyết tương. Trẻ có thể xuất hiện nôn nhiều, chảy máu mũi, đi ngoài ra máu, đau bụng hoặc đau bụng dữ dội và cần được theo dõi, xử trí kịp thời.

BS Dương lưu ý trẻ béo phì cần được theo dõi thận trọng trong quá trình điều trị SXH. Do có lượng mỡ vùng bụng nhiều, việc truyền dịch để bù thể tích tuần hoàn nếu không được tính toán phù hợp có thể gây quá tải dịch, ảnh hưởng đến hô hấp. Vì vậy, nhóm bệnh nhi này cần được điều trị và theo dõi chặt chẽ.

Giới chuyên môn khẳng định, bệnh SXH có những giai đoạn diễn tiến khác nhau. Khi trẻ hạ sốt, điều quan trọng không phải là ngừng theo dõi, ngược lại gia đình cần tiếp tục quan sát tình trạng của trẻ, đặc biệt từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 của bệnh. Với những biểu hiện bất thường, thay vì chờ trẻ tự hồi phục, việc đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm có thể giúp bác sĩ can thiệp trước khi tình trạng sốc, xuất huyết hoặc suy hô hấp xuất hiện.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang quan ngại tình trạng nhiều trẻ được đưa đến bệnh viện khá muộn. Khi nhập viện, trẻ đã sốc nặng, thậm chí xuất hiện tổn thương và suy đa tạng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Theo BS Quang, việc phát hiện sớm, theo dõi sát và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ bệnh chuyển nặng.

“Nếu trẻ được nhập viện sớm hơn, cơ hội điều trị thành công và cứu sống sẽ tốt hơn. Các dấu hiệu cần lưu ý là trẻ hết sốt nhưng không khỏe lên, xuất hiện đau bụng, nôn ói nhiều, lừ đừ, tay chân lạnh. Khi trẻ có dấu hiệu trụy mạch hoặc suy hô hấp, cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện” – BS Quang khuyến cáo.

Theo HCDC, trong tuần 39, TPHCM cũng ghi nhận 1.538 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng mạnh 63,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 39 là 36.676 ca. Các phường xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.