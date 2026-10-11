Sau điều trị ung thư vú, người phụ nữ bất ngờ phát hiện virus viêm gan B tái hoạt

Vừa qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về trường hợp bệnh nhân N.T.T. (38 tuổi, Hà Nội) bị tái hoạt virus viêm gan B sau quá trình điều trị ung thư vú.

ThS.BSNT Dương Thị Hường, Trung tâm Gan mật và Tiêu hóa cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú từ năm 2019, đã trải qua phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và hiện tiếp tục điều trị nội tiết. Trước đó, người bệnh chưa từng được phát hiện mắc viêm gan B hoặc viêm gan C, xét nghiệm HBsAg từng cho kết quả âm tính.

Gần đây, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, vàng da và được đưa đến bệnh viện thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng tổn thương gan cấp tính, men gan tăng rất cao, trong khi xét nghiệm HBsAg không xác định.

Trước diễn biến bất thường, các bác sĩ tiếp tục tìm nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với kháng thể anti-HBc, dấu ấn cho thấy người bệnh từng nhiễm virus viêm gan B. Xét nghiệm chuyên sâu cũng phát hiện HBV DNA trong máu ở mức 4,49 × 10².

Kết hợp các kết quả xét nghiệm với tiền sử điều trị ung thư và tình trạng viêm gan cấp, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tái hoạt virus viêm gan B.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị tái hoạt virus viêm gan B. Ảnh: BVCC

Virus viêm gan B có thể tái hoạt dù HBsAg âm tính

Theo ThS.BSNT Dương Thị Hường, HBsAg là dấu ấn thường được sử dụng để phát hiện tình trạng nhiễm virus viêm gan B. Tuy nhiên, kết quả HBsAg âm tính không đồng nghĩa với việc người bệnh chưa từng nhiễm virus hoặc hoàn toàn không còn nguy cơ tái hoạt.

Ở một số người từng nhiễm virus viêm gan B, hệ miễn dịch có thể kiểm soát virus khiến HBsAg trở về âm tính. Tuy nhiên, vật liệu di truyền của virus vẫn có thể tồn tại trong tế bào gan. Khi hệ miễn dịch suy giảm, virus có thể nhân lên trở lại và gây tổn thương gan.

Nguy cơ này đặc biệt đáng lưu ý ở người mắc ung thư phải hóa trị hoặc sử dụng các thuốc, liệu pháp ức chế miễn dịch. Nếu không được đánh giá và theo dõi phù hợp, tình trạng tái hoạt có thể gây viêm gan cấp, thậm chí dẫn đến suy gan trong những trường hợp nặng.

Ở người đang điều trị ung thư, tổn thương gan còn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc điều trị bệnh nền, khiến phác đồ phải tạm dừng, trì hoãn hoặc điều chỉnh.

Sau khi xác định tình trạng tái hoạt virus viêm gan B, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng virus cùng các biện pháp cần thiết. Sau gần 3 tuần, tình trạng lâm sàng và chức năng gan cải thiện rõ rệt, người bệnh ổn định và được xuất viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh trước khi hóa trị hoặc sử dụng các liệu pháp ức chế miễn dịch cần được đánh giá đầy đủ tình trạng viêm gan B, không chỉ dựa vào kết quả HBsAg mà cần xem xét cả dấu ấn cho thấy từng nhiễm virus.

Người chuẩn bị điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch nên thông báo với bác sĩ về tiền sử viêm gan và các kết quả xét nghiệm trước đây nếu có.

Đồng thời, việc đánh giá nguy cơ từ đầu giúp bác sĩ chủ động dự phòng, theo dõi và xử trí kịp thời nếu virus tái hoạt, hạn chế tổn thương gan cũng như nguy cơ gián đoạn điều trị bệnh nền.